Футбол
Все про Спорт руАзар покинул расположение сборной Бельгии
Отмечается, что Азар прошёл медицинские тесты в расположении национальной команды, после чего его освободили от ближайших игр за сборную.
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Наука
В инопланетном пришельце ученые открыли минерал, никогда ранее не встречавшийся на Земле
ГЛАС.RU вчера в 03:46
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера
У вдовы Децла накопилось множество претензий к Ирине Толмацкой, и она решила откровенно поделиться ими с пользователями социальных сетей.
Woman.ru 11:30
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Кино
Барецкий продает роли в фильме «Брат-3»
Мойка78 02:16
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Футбол
Алекс Крал сомневался в переходе в «Спартак»
Новичок «Спартака» Алекс Крал признался, что долгое время раздумывал над предложением московского клуба.
Спорт-Экспресс 12:15
Политика
ЦИК проверит законность «Умного голосования» Навального
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проверит законность инициативы оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование».
Коммерсантъ 11:26
Футбол
«Млада Болеслав» сделала заявление по Комличенко
Пресс-служба футбольного клуба «Млада Болеслав» опубликовала официальное заявление по поводу нападающего Николая Комличенко.
Нева Спорт 08:11
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Политика
Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области за бездействие
Вице-премьер России Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна раскритиковал иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводка, пишет РИА Новости.
RT на русском 09:51
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Гаджеты
Samsung создаст очередной смартфон со складным экраном
Корпорация Samsung планирует создание нового смартфона линейки Fold со складным экраном.
Lenta.ru 12:31
Футбол
Круговой назвал свою зарплату в «Зените» и «Уфе»
Новичок «Зенита» Данил Круговой опроверг информацию о том, что ЦСКА предлагал ему зарплату в два миллиона рублей в месяц, а петербургский клуб давал три миллиона.
Sport24.ru 12:44
Здоровье
Экзоскелет проходит апробацию в нижегородской городской больнице № 33
В Нижегородской области планируем не только продолжить апробацию уже имеющихся отечественных образцов, но и содействовать нашим разработчикам.
Newsroom24 10:34
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Авто
Марка Kia презентовала новый паркетник Kia KX3
Южно-корейский концерн Kia обнародовал официальные фотоснимки и технические возможности нового кроссовера Kia KX3, а дебютные серийный экземпляры этого кросса сегодня, 3 сентября, прибыли на международное мотор-шоу в Чэнду.
Pnzdrive 11:32
Здоровье
Наращивание ресниц может стать причиной серьезных заболеваний
Одним из самых часто встречающихся инфекционных заболеваний век является блефарит, который проявляется опухолевыми образованиями над линией роста ресниц.
В курсе.ру 05:28
Происшествия
СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках
Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете.
РБК 12:52
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания 10:56
Футбол
«Спартак»: «Хотим, чтобы работа судейского корпуса была равной по отношению ко всем клубам РПЛ»
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн выступил с комментарием по итогам общего собрания клубов РПЛ, на котором, помимо прочего, рассматривался вопрос судейства в чемпионате России.
Sport24.ru 12:24
Происшествия
Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа
Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.
Ведомости 14:00
Футбол
Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов Арену»
Один из лидеров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» может лишиться арены для проведения домашних матчей.
RT на русском 12:40
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Наука
В США провели первые испытания лекарства от заикания
Команда ученых из Калифорнийского университета провела первые клинические испытания на людях нового препарата для людей, страдающих заиканием.
МИР 24 01 сентября в 19:31
Общество
«Жили за счет русских»: что стало с финскими визами для россиян
Поток заявителей на получение визы в Финляндию через генконсульство в Санкт-Петербурге сократился на 93% после ужесточения правил.
Газета.Ru 13:04