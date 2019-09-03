Футбол
Все про Спорт руАзар покинул расположение сборной Бельгии
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Отмечается, что Азар прошёл медицинские тесты в расположении национальной команды, после чего его освободили от ближайших игр за сборную.
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