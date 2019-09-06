Футбол

Sports.ruSports.ruАзар приступил к тренировкам с мячом

Карим Бензема работал в зале, а Эден Азар, Иско, Марко Асенсио и Хамес Родригес продолжают процесс восстановления. Бельгиец приступил к тренировкам с мячом. У «Реала» уже 9 травмированных за лето.
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