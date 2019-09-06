Футбол
Sports.ruАзар приступил к тренировкам с мячом
Карим Бензема работал в зале, а Эден Азар, Иско, Марко Асенсио и Хамес Родригес продолжают процесс восстановления. Бельгиец приступил к тренировкам с мячом. У «Реала» уже 9 травмированных за лето.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:09, Вашингтон
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Футбол
Семак отреагировал на решение суда об УДО Кокорина
Чемпионат 04:44
Кино
Джастин Тимберлейк возвращается в кино
Актер и певец Джастин Тимберлейк принял решение вернуться к работе в кинематографе.
iReactor 04:00
Культура
Немец готовился к любимому телешоу в подвале 15 лет
35-летний адвокат из Гамбурга даже воссоздал в своем подвале студию викторины, с соответствующими световыми эффектами и звуковым сопровождением.
VSE42.RU вчера в 06:08
Политика
Путин не исключил поддержки для переезжающих из-за рубежа россиян
Президент России Владимир Путин сообщил, что подумает над программой особой поддержки для переезжающих из дальнего зарубежья россиян в РФ на время адаптации.
Московский Комсомолец 01:07
Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября
Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
Коммерсантъ 02:22
Происшествия
В московском роддоме №4 опровергли информацию об эпидемии пневмонии
Ранее телеграм-канал Baza сообщил об эпидемии внутриутробной пневмонии в московском роддоме № 4. Якобы с 31 августа такой диагноз подтвердился у пятерых новорожденных, и сейчас они находятся в тяжелом состоянии.
ТАСС 05:25
Происшествия
Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетнюю девочку, которая пропала в среду днем в селе Красное Вологодской области, в пятницу удалось найти живой.
ТАСС 04:35
Политика
Путин пошутил про тещу на встрече с общественниками
Встреча президента России Владимира Путина с представителями общественности на Восточном экономическом форуме прошла в непринужденной обстановке.
Телеканал 360° 05:49
Интернет
В «ВК» появился бот, позволяющий узнать друзей, пользующихся Pornhub
ИнфоСМИ вчера в 12:37
Гаджеты
Sony выпустила плеер Walkman NW-A105
Компания Sony, которую все знают и любят за ее качественные плееры для прослушивания музыки, официально анонсировала достаточно интересный плеер Walkman NW-A105.
Megaobzor.com 03:31
Политика
Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе
RT на русском 05:04
Футбол
Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Чемпионат вчера в 17:29
Политика
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Космос
Сенсация: что ждет всех землян через 10 дней
По мнению экспертов, уже в ближайшие 10 дней Земля погрузится в полную тьму и улетит в космос, где подвергнется атаке астероидов.
НТР 02:44
Авто
Названы российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX
В России стартовал прием заказов на рестайлинговый внедорожник Lexus GX, который обзавелся немного видоизмененным экстерьером и новой системой для езды по бездорожью.
CarsWeek.ru вчера в 23:46
Общество
Беглов анонсировал открытие музея обороны и блокады Ленинграда
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» рассказал об открытии музея обороны и блокады Ленинграда.
Известия вчера в 21:59
Происшествия
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.
Известия 05:04
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Общество
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек.
Российская газета вчера в 22:30
Теннис
Серена Уильямс сыграет с Андрееску в финале US Open
Американка Серена Уильямс прошла в финал Открытого чемпионата США.
Vprognoze.ru 03:57