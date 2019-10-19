Футбол

Soccer.ruSoccer.ruАзар пропускает матч с «Мальоркой» из-за рождения сына

Мальорка — Реал
сегодня
в 15:00
Чемпионат Испании
Стадион «Иберостар»
Полузащитник «Реала» Эден Азар пропустит матч 9-го тура испанской Примеры против «Мальорки». Сегодняшним утром в семье 28-летнего футболиста родился четвертый ребенок, и поэтому бельгийский хавбек не был включен в заявку команды.
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Стала известна причина пропуска Азаром матча с «Мальоркой»

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