Футбол

Sport24.ruSport24.ruАзар из-за рождения четвертого ребенка пропустит матч с «Мальоркой»

Мальорка — Реал
сегодня
в 15:00
Чемпионат Испании
Стадион «Иберостар»
Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар пропустит гостевой матч 9-го тура испанской Ла Лиги против «Мальорки». Как сообщает AS, этим утром в семье 28-летнего Азара родился четвертый ребенок, и поэтому он не был включен в число 19 футболистов, на которых рассчитывает Зинедин Зидан.
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