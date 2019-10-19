Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар пропустит гостевой матч 9-го тура испанской Ла Лиги против «Мальорки». Как сообщает AS, этим утром в семье 28-летнего Азара родился четвертый ребенок, и поэтому он не был включен в число 19 футболистов, на которых рассчитывает Зинедин Зидан.

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