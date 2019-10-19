Футбол
Sport24.ruАзар из-за рождения четвертого ребенка пропустит матч с «Мальоркой»
Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар пропустит гостевой матч 9-го тура испанской Ла Лиги против «Мальорки». Как сообщает AS, этим утром в семье 28-летнего Азара родился четвертый ребенок, и поэтому он не был включен в число 19 футболистов, на которых рассчитывает Зинедин Зидан.
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Происшествия
Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам
Дома — держала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах.
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
Хоккей
Зарипов и Умарк подрались в матче «Салавата» и «Ак Барса»
Капитаны «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» Линус Умарк и Данис Зарипов подрались друг с другом в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Кино
Полу Дано предложили роль злодея в новом «Бэтмене»
Студия Warner Bros. предложила Полу Дано роль Загадочника в новом «Бэтмене». Об этом со ссылкой на источники пишет Variety.
Космос
Россия и Китай решили создать центр космической погоды
Россия и Китай планируют создать глобальный центр космической погоды, заявил замдиректора по научной работе Института прикладной геофизики им. ак.
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Политика
Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Происшествия
Около 90 человек пострадали на акциях протеста в Каталонии
В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 89 человек. Сторонники независимого региона жгут мусор и строят баррикады.
Происшествия
В центре Саратова неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова
Неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова в центре Саратова.
Общество
Онколог рассказал о заболевании, которым страдает Заворотнюк
Онколог, на условиях анонимности, рассказал, что с подобным диагнозом люди живут не более пяти лет даже при своевременном выявлении глиобластомы.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала о своих чувствах после родов Решетовой
Матери детей Тимати пообщались в сети. В среду Анастасия Решетова впервые стала мамой.
Происшествия
Члены рок-группы Zreet насмерть отравились запрещенными препаратами
Барабанщик Артем Колбасов и продюсер Глеб Акимов, которые являлись участниками рок-металл группы Zreet, погибли в Москве из-за отравления запрещенными препаратами.
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Политика
Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.
Кино
Фильм «Джокер» собрал больше 500 миллионов долларов
В России по предварительным данным фильм собрал за первые две недели проката около 1,25 миллиарда рублей (около 19,5 миллионов долларов США).
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
Общество
Скончался вице-адмирал Моцак, руководивший подъемом «Курска»
Вице-адмирал Михаил Моцак возглавил спасательную операцию, когда 12 августа 2000 года затонула АПЛ "Курск".
Происшествия
Ребенок умер на борту самолета «Пхукет — Москва»
Армия и оружие
На Украине нашли «способное дать мощный отпор войскам Путина в Донбассе» оружие
На Украине развивается вооружение, «способное дать мощный отпор войскам [президента России Владимира] Путина на Донбассе», заявил «Апострофу» директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
Происшествия
В Новосибирске из-за пожара в больнице эвакуировали 160 человек
В городской клинической больнице Новосибирска произошел пожар, говорится на сайте регионального ГУ МЧС.