Футбол

Sport24.ruSport24.ruАзар считает, что «Золотой мяч» должен достаться игроку «Ливерпуля»

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году. «Золотой мяч» я бы отдал игроку «Ливерпуля». Мане [Садио], Салах [Мохамед] и Ван Дейк [Вирджил] заслуживают этого.
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Азар: отдал бы «Золотой мяч» игроку «Ливерпуля»

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Азар считает, что «Золотой мяч» должен достаться игроку «Ливерпуля»

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Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
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