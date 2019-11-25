Футбол
Sport24.ruАзар считает, что «Золотой мяч» должен достаться игроку «Ливерпуля»
Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году. «Золотой мяч» я бы отдал игроку «Ливерпуля». Мане [Садио], Салах [Мохамед] и Ван Дейк [Вирджил] заслуживают этого.
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Общество
Вячеслав Володин предложил заняться «саратовскими двориками»
Происшествия
Иван Голунов встретится с петербургскими журналистами
Организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://mediafan.timepad.ru/event/1125924/ Напомним, в начала июня стало известно, что полиция задержала Ивана Голунова в Москве якобы за хранение и попытку реализации наркотиков, кроме того, сообщалось, что в квартире журналиста обнаружена нарколаборатория.
Происшествия
В Дрездене ограбили саксонскую сокровищницу «Зеленый свод»
Ранее представительница пресс-службы "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" не смогла подтвердить по телефону корреспонденту РИА Новости информацию таблоида BILD о том, что известная сокровищница "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), где хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей, была подвергнута нападению со стороны неизвестных злоумышленников.
Шоу-бизнес
Актера Дмитрия Ульянова доставили в больницу в тяжелом состоянии
Российский актер театра и кино Дмитрий Ульянов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 ноября.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из РФ
Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам».
Происшествия
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Лукашенко считает Калининград «нашей областью»
Лукашенко заявил, что очень часто употребляет это словосочетание с Калининградской областью, так как помнит, что в советское время республика несла ответственность за территорию.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за сведенных татуировок
Сына Елены Яковлевой Дениса Шальных избили из-за сведенных с лица татуировок, сообщает портал "Стархит".
Экономика
МТС продаст свой бизнес на Украине
Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
Общество
Совфед одобрил закон о запрете продавать технику без российского софта
Совет Федерации одобрил закон о запрете продавать электронные устройства без российского программного обеспечения.
Происшествия
Около 14 тысяч овец утонули в Черном море
Грузовое судно Queen Hind, перевозящее более 14 тыс. овец в Саудовскую Аравию, перевернулось у побережья Румынии в Черном море.
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
В список не попал лидер команды Тайсон.
Гаджеты
В Xiaomi создали портативную мини-кухню для завтраков
Специалисты компании Xiaomi создали уникальную мини-кухню для приготовления завтрака.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку
Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
Шоу-бизнес
Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
Политика
Рябцева прокомментировала сотрудничество Короткова с ИГИЛ
Журналист Леся Рябцева не удивилась тому факту, что Денис Коротков из «Новой газеты» оказался связан с террористами и ИГИЛ1 (организация запрещена в России).
Политика
Совфед одобрил закон о признании физических лиц иноагентами
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов.
Политика
МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь
В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Политика
Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора
Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Армия и оружие
Армия Сирии освободила от террористов четыре деревни в провинции Идлиб
Спорт
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может ввести серьезные санкции в отношении российского спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Общество
Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство
Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.