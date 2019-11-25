Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году. «Золотой мяч» я бы отдал игроку «Ливерпуля». Мане [Садио], Салах [Мохамед] и Ван Дейк [Вирджил] заслуживают этого.

Спорт день за днем

Происшествия Иван Голунов встретится с петербургскими журналистами Организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://mediafan.timepad.ru/event/1125924/ Напомним, в начала июня стало известно, что полиция задержала Ивана Голунова в Москве якобы за хранение и попытку реализации наркотиков, кроме того, сообщалось, что в квартире журналиста обнаружена нарколаборатория.

Происшествия В Дрездене ограбили саксонскую сокровищницу «Зеленый свод» Ранее представительница пресс-службы "Государственных коллекций произведений искусства Дрездена" не смогла подтвердить по телефону корреспонденту РИА Новости информацию таблоида BILD о том, что известная сокровищница "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), где хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей, была подвергнута нападению со стороны неизвестных злоумышленников.

Политика Лукашенко считает Калининград «нашей областью» Лукашенко заявил, что очень часто употребляет это словосочетание с Калининградской областью, так как помнит, что в советское время республика несла ответственность за территорию.

Экономика МТС продаст свой бизнес на Украине Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.

Шоу-бизнес Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.

Политика Рябцева прокомментировала сотрудничество Короткова с ИГИЛ Журналист Леся Рябцева не удивилась тому факту, что Денис Коротков из «Новой газеты» оказался связан с террористами и ИГИЛ1 (организация запрещена в России).

Политика МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.

Политика Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

Спорт WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может ввести серьезные санкции в отношении российского спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.

Общество Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева вернется работать в аппарат полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).