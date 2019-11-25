Футбол

Sport24.ruSport24.ruАзар считает, что «Золотой мяч» должен достаться игроку «Ливерпуля»

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о том, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в 2019 году. «Золотой мяч» я бы отдал игроку «Ливерпуля». Мане [Садио], Салах [Мохамед] и Ван Дейк [Вирджил] заслуживают этого.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Азар считает, что «Золотой мяч» должен достаться игроку «Ливерпуля»

Sport24.ru03:13

Азар: отдал бы «Золотой мяч» игроку «Ливерпуля»

Чемпионат01:53

Клопп назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Sportbox.RUвчера в 21:06

Азар: «„Золотой мяч“ должен достаться игроку „Ливерпуля“»

Soccer.ru04:40

Наставник «Ливерпуля» предсказал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Газета.Ruвчера в 23:31

Эден Азар: «Отдал бы „Золотой мяч“ игроку „Ливерпуля“. Мане, Салах или ван Дейк – они заслуживают»

Sports.ru03:19

Юрген Клопп: Обладателем «Золотого мяча» должен стать Виргил ван Дейк

Спорт день за днем02:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Космос

Запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру перенесли на сутки

Аргументы и Факты 22 ноября в 19:58
Политика

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

Встреча тет-а-тет российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите в Париже не планируется.
Газета.Ru 05:42
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Происшествия

Названа причина массового отравления детей в Нижегородской области

РИА Новости 06:18
Авто

В Сети показали, как будет выглядеть обновленная Lada 4x4

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня 02:13
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Политика

Медведев уволил главу Российского экологического оператора

Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Газета.Ru 02:49
Армия и оружие

Новый робот для российской армии успешно прошел испытания

По словам Салюкова, успешно завершены государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса «Кунгас».
Вечерняя Москва вчера в 17:34
Происшествия

Около 14 тысяч овец утонули в Черном море

Грузовое судно Queen Hind, перевозящее более 14 тыс. овец в Саудовскую Аравию, перевернулось у побережья Румынии в Черном море.
Газета.Ru 03:29
Общество

Власти Лондона отказали Uber в выдаче лицензии на работу в столице

Власти Лондона отказали онлайн-сервису автомобильных перевозок Uber в выдаче лицензии на работу в британской столице.
РИА Новости 05:33
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Шоу-бизнес

Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News 05:23
Происшествия

СК начал проверку после столкновения автобусов в Красноярске

После столкновения двух автобусов в Красноярске начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
RT на русском 05:16
Наука

Искусственный интеллект предсказывает результативность иммунотерапии

Учёные заявили, что искусственный интеллект предсказывает результативность иммунотерапии.
Актуальные Новости вчера в 07:27
Армия и оружие

Тихоокеанский флот получил грозную подлодку

Всего для ТОФ в 2016 году заказали шесть подлодок этого типа.
Утро.ru 05:27
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° 03:38
Политика

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:40
Культура

«Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»

Коммерсантъ 06:04
Футбол

Миранчук согласился перейти в «Ювентус»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук заявил, что согласен перейти в туринский «Ювентус».
ProstoProSport 05:34
Политика

В Центре имени Бакулева не слышали об отставке Бокерии

Льву Бокерии 79 лет, 80 исполнится 22 декабря. Он кардиохирург, изобретатель и педагог. Центром имени Бакулева он руководит с 1994 года.
Интерфакс 05:27
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей 23 ноября в 04:52
Общество

Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме

Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
РИА Новости 02:09
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

Полиция задержала в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в терроризме, сообщает в понедельник южноуральская полиция.
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Анна Заворотнюк показала в Инстаграме ранее не опубликованное фото своей матери Анастасии Заворотнюк Снимок появился в Stories дочери актрисы с подписью "С днем матери".
Главный региональный 04:37
Политика

Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
REGNUM 23 ноября в 06:35
Футбол

Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Вести.Ru вчера в 10:06
Экономика

Экономисты ожидают «финансовый апокалипсис» в 2020 году

С выводами коллег согласен и Нуриэль Рубини, экономист, который предсказал финансовый коллапс 2008 года.
Pravda.Ru вчера в 23:32
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки работал на украинскую разведку

Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
REGNUM 00:05
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное