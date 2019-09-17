Лига чемпионов
Газета.RuАзар сыграет с «Реалом» против «ПСЖ»
В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл лишь в одной встрече. Это связанно с полученной травмой. Матч "ПСЖ" — "Реал" состоится в сегодня, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени.
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«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Жорди Гратакоса на матч группового этапа Лиги чемпионов
Чемпионатвчера в 14:00
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12 тысяч словенских болельщиков – не проблема для сборной России по волейболу, которая разнесла хозяев со счётом 3:0. Сборной России предстояло провести заключительный матч группового этапа чемпионата Европы.
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Напомним, в августе в популярном приложении для Android CamScanner обнаружили опасный троян.
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Два человека погибли, двое ранены в результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне, передает телеканал KTLA 5 со ссылкой на местную полицию.
РБК вчера в 21:57
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ТАСС вчера в 10:46
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В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва
В результате семь человек погибли, еще 85 получили ранения. Об этом сообщит телеканал Tolo News, ссылаясь на губернатора Раматуллаха Ярмала.
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Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.
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Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
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Газета.Ru вчера в 17:57
Армия и оружие
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
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Президент Эстонии объяснила усталость Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Европа действительно устала от Украины.
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