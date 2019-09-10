Футбол

РИА НовостиРИА НовостиАзар тренировался в общей группе «Реала»

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар приступил к тренировкам в общей группе после травмы, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Бельгийский хавбек получил повреждение мышцы бедра перед началом сезона и пока не дебютировал за "Королевский клуб".
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Дебют Азара за «Реал» может состояться уже в субботу

Sport.ru04:13

Азар готовится сыграть за «Реал» в матче против «Леванте»

Советский спорт00:55

Азар может дебютировать за «Реал» в матче с «Леванте»

Sports.ru03:44

Азар может дебютировать за «Реал» в матче с «Леванте»

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Азар и Хамес вернулись к тренировкам в общей группе «Реала»

Чемпионат13:03

Азар приступил к тренировкам в общей группе «Реала»

Матч ТВ13:03

Азар и Хамес возобновили тренировки в общей группе «Реала»

Sport24.ru12:39
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Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей

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Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки

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Иван Ургант сравнил свой второй брак с роскошным автомобилем

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Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
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Команда Европы лидирует после первого дня соревнований в матчевой легкоатлетической встрече со сборной США, которая проходит в Минске.
РИА Новости вчера в 15:38
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С трудом членам ОНК удалось прорваться в одну из башен, так как сопровождающий их сотрудник явно не горел желанием их туда проводить.
Комсомольская правда 11:37
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Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана

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Сегодня Apple официально презентовала новый iPad седьмого поколения.
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Росгвардия хочет запретить журналистам разглашать сведения о бойцах

Росгвардия предлагает обязать журналистов, которые работают на митингах, носить специальные опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
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Евгений Малкин хочет продлить контракт с «Питтсбургом»

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Шоу композитора Ханса Циммера покажут в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербург приедет шоу с оркестром «Симфоническое таинство — Мир Ханса Циммера» под художественным руководством автора музыки к фильмам «Пираты Карибского моря» и «Интерстеллар».
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В ставке Гитлера на Украине обнаружили тайное убежище

В ставке Адольфа Гитлера "Вервольф" под Винницей археологи обнаружили подземное четырёхэтажное здание.
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Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
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Чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA необходимо перейти на круглогодичный режим работы, поскольку Россия угрожает возобновить в новом формате The Great Game («Большая игра», геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков).
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Глава Минэнерго России Александр Новак и новый саудовский министр энергетики, сын монарха принц Абдель-Азиз бен Сальман намерены провести переговоры 10 сентября.
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Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
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Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
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США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
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Тарасов поведал об изменениях в характере дочери Миланы

Пара активно готовится к пополнению в семье и старается посвящать все свое время дочери Милане.
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Футбол

Покер Роналду помог сборной Португалии разгромить Литву

Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
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В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
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Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче

Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости 16:38
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Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Ленинградской области

РБК 11:43
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В Верховной раде Украины произошла перепалка между спикером парламента Дмитрием Разумковым и депутатом Ириной Геращенко от партии «Европейская Солидарность», основателем которой является украинский экс-президент Петр Порошенко.
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