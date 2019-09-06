Футбол
Sport24.ruАзар восстановится к матчу «Реала» против «Леванте»
Вингер «Реала» Эден Азар восстановится до конца перерыва на матчи сборных, сообщает Marca. По данным источника, 28-летний бельгиец будет готов к матчу 4-го тура чемпионата Испании с «Леванте», который состоится 14 сентября. Накануне Азар покинул расположение национальной команды.
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В пятницу пройдут семь матчей регулярного чемпионата КХЛ
В пятницу в регулярном чемпионате КХЛ пройдут семь матчей.
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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
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Россия сыграет с Польшей на чемпионате мира по баскетболу
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Американка Серена Уильямс победила украинку Элину Свитолину и в 10-й раз вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису.
РИА Новости 00:22
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Во Владикавказе произошла давка в торговом центре во время распродажи
Во Владикавказе во время распродажи в торговом центре "Столица" произошла давка.
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Экономика
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Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
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Россиян предупредили о росте цен на продукты
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В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
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Помпео призвал новое руководство Украины «оживить» нормандский формат
Новое руководство Украины может оживить переговорный процесс в «нормандском формате», заявил 6 сентября в интервью изданию The Daily Signal госсекретарь США Майк Помпео.
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Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником
REGNUM вчера в 09:58
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Политика
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Путин одобрил ипотеку под 2% для переселенцев
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о предоставлении переселенцам из дальнего зарубежья ипотеки под 2%, потому что они привыкли к таким процентным ставкам.
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