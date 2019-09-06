Футбол
Sport24.ruАзар восстановится к матчу «Реала» против «Леванте»
Вингер «Реала» Эден Азар восстановится до конца перерыва на матчи сборных, сообщает Marca. По данным источника, 28-летний бельгиец будет готов к матчу 4-го тура чемпионата Испании с «Леванте», который состоится 14 сентября. Накануне Азар покинул расположение национальной команды.
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Политика
Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко
Газета.Ru 06:43
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
В Вологодской области волонтёры на третий день поисков обнаружили живой двухлетнюю девочку, пропавшую в селе Красное Тарногского района после того, как мать оставила её без присмотра в песочнице.
RT на русском 06:48
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Хоккей
Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией или Украиной
Спортивный азарт, который всегда сопутствует Александру Лукашенко, белорусский руководитель проявил и на юбилейных торжествах 6 сентября в Бресте, предложив совместно провести международную Олимпиаду с Россией или Украиной.
Российская газета 07:15
Политика
Путин не исключил поддержки для переезжающих из-за рубежа россиян
Президент России Владимир Путин сообщил, что подумает над программой особой поддержки для переезжающих из дальнего зарубежья россиян в РФ на время адаптации.
Московский Комсомолец 01:07
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Общество
74-летняя женщина родила двойню в Индии
Газета.Ru 03:32
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук задумывается о втором ребёнке
Актуальные Новости 03:25
Экономика
Ленобласть уступила лишь Москве по количеству сделок с эскроу-счетами
В Ленинградской области за два месяца действия новых правил долевого строительства жилья открыто 674 счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.
REGNUM 06:43
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Армия и оружие
«Бьет сильно»: в США оценили российскую ракету «Булава»
Публикация, посвященная российской ракете "Булава", появилась в американском издании We are the mighty.
Российская газета 07:08
Происшествия
Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
Причиной взрыва в частном доме в городе Ленинске-Кузнецком, после которого серьезно пострадала женщина, могло стать скопление метана, сообщили в пресс-службе администрации города Ленинска-Кузнецкого.
РИА Новости 01:58
Экономика
Пенсионеры выбирают риск: структура вкладов физлиц в рухнувших банках
Что касается среднего размера превышения суммы вкладов над лимитом страхового возмещения, то наибольшую долю составляют пенсионеры: 5,9% составляют люди от 60 лет и старше, 5,4% — от 50 до 60 лет.
REGNUM 06:01
Политика
Суд Неаполя провел заседание по делу Коршунова
В Посольстве России в Италии сообщили, что в Неполе состоялось заседание суда по делу задержанного по представлению США топ-менеджера входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.
Московский Комсомолец 07:33
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Футбол
Карапетян: «Бонуччи поступил позорно»
Форвард "Сочи" и сборной Армении Александр Карапетян раскритиковал защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи после отборочного матча Евро-2020.
Soccer.ru 06:39
Авто
Илон Маск высмеял новый электрокар Porsche
Тарантас Ньюс 03:48
Общество
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу
Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу.
Вести.Ru 06:55
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Происшествия
На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
Известия 06:26
Политика
Зеленский выступил против легализации оружия на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.
RT на русском 06:21
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Происшествия
В московском роддоме №4 опровергли информацию об эпидемии пневмонии
Ранее телеграм-канал Baza сообщил об эпидемии внутриутробной пневмонии в московском роддоме № 4. Якобы с 31 августа такой диагноз подтвердился у пятерых новорожденных, и сейчас они находятся в тяжелом состоянии.
ТАСС 05:25
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 04 сентября в 12:15
Общество
В Новосибирском метро появилась памятная доска в честь Ким Чен Ира
REGNUM вчера в 11:57
Здоровье
В Татарстан поступили вакцины от гриппа
В службу поступило около 300 тысяч доз вакцины для детей и около 600 тысяч - для взрослых.
Татарстан-24 вчера в 09:30