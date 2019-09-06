Вингер «Реала» Эден Азар восстановится до конца перерыва на матчи сборных, сообщает Marca. По данным источника, 28-летний бельгиец будет готов к матчу 4-го тура чемпионата Испании с «Леванте», который состоится 14 сентября. Накануне Азар покинул расположение национальной команды.

Азар восстановится к матчу «Реала» против «Леванте»

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