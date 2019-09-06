Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руАзар восстановится к матчу «Реала» против «Леванте»

Согласно информации источника, 28-летний бельгийский футболист будет готов принять участие в матче 4-го тура чемпионата Испании против «Леванте», который запланирован на 14 сентября. Ранее Азар покинул расположение национальной сборной Бельгии.
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