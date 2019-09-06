Футбол
Евро-футбол.руАзар восстановится к матчу «Реала» против «Леванте»
Согласно информации источника, 28-летний бельгийский футболист будет готов принять участие в матче 4-го тура чемпионата Испании против «Леванте», который запланирован на 14 сентября. Ранее Азар покинул расположение национальной сборной Бельгии.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Происшествия
Генпрокуратура передала в СК дело о нападении на Памфилову
Генеральная прокуратура решила передать уголовное дело о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в центральный аппарат Следственного комитета.
RT на русском 13:33
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Футбол
Сборная России объявила стартовый состав на матч с Шотландией
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Шотландии.
РБК 13:32
Политика
Вышинского и Сенцова включили в список обмена между РФ и Украиной
Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.
News.ru 01:24
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Экономика
Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Согласно среднему статистическому индексу на алкогольные напитки, который высчитывается на основе цен на крепкие спиртные напитки, вино и пиво, рекордсменом по этому показателю в странах Евросоюза выступает Финляндия, алкогольный индекс которой составляет 182 пункта.
ТАСС 10:58
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Политика
В Минэкономразвития ответили на критику Мутко
Критику в адрес министерства Мутко выразил в связи с работой по помощи пострадавшими от паводка предпринимателям в Иркутской области.
Мойка78 вчера в 20:31
Политика
Порошенко счел освобождение «ценного свидетеля» признанием Россией вины за MH17
Бывший президент Украины Петр Порошенко счел требование освободить из-под стражи бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, считающегося ценным свидетелем по делу о гибели в Донбассе малайзийского «Боинга» в 2014 году, признанием Москвой ответственности за произошедшую катастрофу.
Lenta.ru 12:32
Политика
Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.
РБК 11:14
Политика
Бразильский министр оскорбил жену Макрона
РИА Новости 12:59
Музыка
Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
Петербургский дневник вчера в 13:55
Общество
Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
Коммерсантъ 05:58
Происшествия
Пять школьниц госпитализированы из-за отравления таблетками на Кубани
Пять школьниц в станице Староминской Краснодарского края отравились обезболивающими таблетками, сообщили РБК в пресс-службе регионального отдела МВД.
РБК 12:55
Политика
Путин предложил США купить российское гиперзвуковое оружие
Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление, в котором предложил американской стороне приобрести российские гиперзвуковые ракеты.
Avia.pro вчера в 07:51
Политика
В «Роскосмосе» озвучили название нового космического корабля
Новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название «Федерация», решено назвать «Орел».
Известия 11:57
Здоровье
В Волгограде высоко оценены санаторно-курортное лечение и реабилитация
Целью является ознакомление с организацией реабилитационной помощи и санаторно-курортного лечения волгоградцев, оценка работы по проведению телемедицинских консультаций и маршрутизации пациентов по профилю «реабилитация» и «санаторно-курортное лечение».
Волга-Медиа 11:03
Экономика
Российские застройщики отказались работать по закону
С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Здоровье
Пермские врачи отказались от переработок в знак протеста
Прокуратура вмешалась в спор медиков и администрации В Перми врачи травматологического отделения горбольницы №6 уведомили главврача об отказе работать на нескольких ставках из-за большой загруженности отделения.
Коммерсантъ 10:37
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Экономика
Набиуллина ответила на критику Дерипаски
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу ответила бизнесмену Олегу Дерипаске, который накануне раскритиковал Центробанк во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Forbes 09:12
Общество
Собянин открыл парк рядом с кампусом МГСУ на Ярославском шоссе
Как сообщалось, в мае текущего года Собянин открыл на территории МГСУ плавательный комплекс.
Интерфакс 12:39
Хоккей
СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»
Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
Чемпионат 12:22