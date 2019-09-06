Согласно информации источника, 28-летний бельгийский футболист будет готов принять участие в матче 4-го тура чемпионата Испании против «Леванте», который запланирован на 14 сентября. Ранее Азар покинул расположение национальной сборной Бельгии.

Азар восстановится к матчу «Реала» против «Леванте»

Происшествия Генпрокуратура передала в СК дело о нападении на Памфилову Генеральная прокуратура решила передать уголовное дело о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в центральный аппарат Следственного комитета.

Происшествия Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.

Футбол Сборная России объявила стартовый состав на матч с Шотландией Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Шотландии.

Политика Вышинского и Сенцова включили в список обмена между РФ и Украиной Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Происшествия В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.

Экономика Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем Согласно среднему статистическому индексу на алкогольные напитки, который высчитывается на основе цен на крепкие спиртные напитки, вино и пиво, рекордсменом по этому показателю в странах Евросоюза выступает Финляндия, алкогольный индекс которой составляет 182 пункта.

Политика В Минэкономразвития ответили на критику Мутко Критику в адрес министерства Мутко выразил в связи с работой по помощи пострадавшими от паводка предпринимателям в Иркутской области.

Политика Порошенко счел освобождение «ценного свидетеля» признанием Россией вины за MH17 Бывший президент Украины Петр Порошенко счел требование освободить из-под стражи бывшего ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, считающегося ценным свидетелем по делу о гибели в Донбассе малайзийского «Боинга» в 2014 году, признанием Москвой ответственности за произошедшую катастрофу.

Политика Лукашенко предложил попросить у Москвы компенсировать Чернобыль газом Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика до сих пор не может использовать древесину из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) районов, а Россия как правопреемник СССР могла бы помочь белорусской стороне с газом, сообщается на сайте главы государства.

Музыка Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.

Происшествия Пять школьниц госпитализированы из-за отравления таблетками на Кубани Пять школьниц в станице Староминской Краснодарского края отравились обезболивающими таблетками, сообщили РБК в пресс-службе регионального отдела МВД.

Политика Путин предложил США купить российское гиперзвуковое оружие Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление, в котором предложил американской стороне приобрести российские гиперзвуковые ракеты.

Политика В «Роскосмосе» озвучили название нового космического корабля Новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название «Федерация», решено назвать «Орел».

Здоровье В Волгограде высоко оценены санаторно-курортное лечение и реабилитация Целью является ознакомление с организацией реабилитационной помощи и санаторно-курортного лечения волгоградцев, оценка работы по проведению телемедицинских консультаций и маршрутизации пациентов по профилю «реабилитация» и «санаторно-курортное лечение».

Экономика Российские застройщики отказались работать по закону С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.

Здоровье Пермские врачи отказались от переработок в знак протеста Прокуратура вмешалась в спор медиков и администрации В Перми врачи травматологического отделения горбольницы №6 уведомили главврача об отказе работать на нескольких ставках из-за большой загруженности отделения.

Происшествия В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.

Экономика Набиуллина ответила на критику Дерипаски Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу ответила бизнесмену Олегу Дерипаске, который накануне раскритиковал Центробанк во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Общество Собянин открыл парк рядом с кампусом МГСУ на Ярославском шоссе Как сообщалось, в мае текущего года Собянин открыл на территории МГСУ плавательный комплекс.