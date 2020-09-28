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Коммерсантъ FM
Коммерсантъ FM

Азербайджан, Армения и Турция разошлись в позициях

Армения готова применить ракетные комплексы «Искандер», если Турция начнет использовать самолеты F-16. Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян. По его словам, Анкара перебрасывает в Нагорный Карабах военных советников и вооружения, Азербайджан получил в том числе истребители F-16.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе

Ереван применит "Искандеры", если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
РИА Новостивчера в 11:54
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Коммерсантъ

Армения пригрозила ответить «Искандерами» на турецкие F-16

Коммерсантъвчера в 14:32
РБК

Посол Армении назвал условия применения «Искандеров» в Нагорном Карабахе

РБКвчера в 13:23
Газета.Ru

Армения применит «Искандеры», если Турция задействует в Карабахе F-16

Газета.Ruвчера в 12:07
Известия

Армения задействует «Искандеры» в случае применения Турцией F-16 в Карабахе

Известиявчера в 13:15
Lenta.ru

Армения пригрозила Азербайджану «Искандерами»

Lenta.ruвчера в 12:40
Московский Комсомолец

Армения назвала условие для применения «Искандеров»

Московский Комсомолецвчера в 11:57
РИА Новости

Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе

РИА Новостивчера в 11:54

Пашинян пожаловался Меркель на позицию Турции по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель повлиять на деструктивную позицию Турции по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба правительства Армении.
Взгляд.ру17:51
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НАТО призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

НАТО глубоко обеспокоена обострением конфликта в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, говорится заявлении специального представителя генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа.
Коммерсантъ27 сентября в 09:51

Глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки

Руководитель промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал свою переписку с профессиональным бойцом, ранее выступавшим за организацию, Конором Макгрегором, которая накануне была обнародована в Twitter спортсмена.
CT news27 сентября в 11:47
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В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля

Еще 23 пациента с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5203, это самое большое число умерших больных с 15 июля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новостивчера в 16:06
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