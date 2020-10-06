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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армян в Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе развернулся 27 сентября. Азербайджанская сторона заявила об обстреле армянскими ВС населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Из Армении поступили сообщения о наступлении азербайджанских войск в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах.В источнике
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Новые Известия

Азербайджан заявил о готовности открыть гуманитарные коридоры в Нагорном Карабахе

Новые Известия14:22
Lenta.ru

Азербайджан заявил о готовности открыть гуманитарные коридоры в Карабахе

Lenta.ru13:49
Газета.Ru

В Баку заявили о готовности открыть гуманитарные коридоры для армян в Карабахе

Газета.Ru12:12
Национальная служба новостей

Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армян в Карабахе

Национальная служба новостей13:44
РБК

В Баку заявили о готовности предоставить гуманитарные коридоры для армян

РБК12:30
Sputnik Азербайджан

Азербайджан готов открыть гуманитарные коридоры - Эйвазов

Sputnik Азербайджан13:44

Троих захваченных пиратами в Экваториальной Гвинее моряков освободили

«5 октября в результате совместных действий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских властей и судоходной компании освобождены трое российских моряков, захваченных в мае этого года с торговых судов Rio Mitong и Djibloho», — цитирует сообщение ТАСС.
Известия06:25

Тимченко попросил суд Швейцарии разморозить свои счета

По данным агентства, адвокаты миллиардера обратились в Федеральный суд Швейцарии после того, как 1 сентября суд Женевы отклонил апелляцию господина Тимченко на решение местной прокуратуры, отказавшей проверить, была ли блокировка счетов законной.
Коммерсантъ15:15

Колесникова призвала белорусов не покупать отечественные товары

Граждане Белоруссии не должны доверять белорусским банкам и покупать белорусские товары, заявила 6 октября член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова в видеообращении, размещенном на Youtube-канале.
ИА Красная Весна15:22