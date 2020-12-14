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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Азербайджан и Армения обменялись пленными

Баку и Ереван обменялись пленными по принципу «всех на всех», сообщило Минобороны России. Азербайджану было передано 12 человек, Армении — 44.В источнике
С чего всё началось
Ереван и Баку начали обмен военнопленными и заложниками захваченными в ходе боев за Нагорный Карабах и в предыдущие годы, сообщили
 в государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.
Ведомостивчера в 10:19
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Телеканал 360°

Российские миротворцы привезли освобожденных пленных в Ереван

Телеканал 360°17:48
РИА Новости

Минобороны раскрыло детали обмена пленными в Карабахе

РИА Новостивчера в 15:44
РБК

Ереван сообщил о возвращении 44 военнопленных из Азербайджана

РБКвчера в 15:13
Lenta.ru

Армения и Азербайджан обменялись пленными

Lenta.ruвчера в 15:20
Известия

Минобороны раскрыло детали обмена пленными в Карабахе

Известиявчера в 15:50
ТАСС

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ТАСС16:33
Sputnik Армения

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Sputnik Армениявчера в 15:25

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iXBT.com13 декабря в 14:19