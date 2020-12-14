Азербайджан и Армения обменялись пленными
Баку и Ереван обменялись пленными по принципу «всех на всех», сообщило Минобороны России. Азербайджану было передано 12 человек, Армении — 44.В источнике
С чего всё началось
Ереван и Баку начали обмен военнопленными и заложниками захваченными в ходе боев за Нагорный Карабах и в предыдущие годы, сообщили
в государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.
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Sputnik Армениявчера в 15:25