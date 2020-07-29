Азербайджан и Турция с 29 июля начнут совместные военные учения
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Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении совместных с Турцией военных учений с 29 июля по 10 августа. Руководство заверило, что время и место проведения учений были выбраны заранее, поэтому нет никаких связей с недавним обострением между Армений и Азербайджаном.В источнике
С чего всё началось
«Согласно плану, учения с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичеване, а учения с участием военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа — в Баку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе», — говорится в сообщении оборонного ведомства
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