Азербайджан и Турция с 29 июля начнут совместные военные учения

Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении совместных с Турцией военных учений с 29 июля по 10 августа. Руководство заверило, что время и место проведения учений были выбраны заранее, поэтому нет никаких связей с недавним обострением между Армений и Азербайджаном.