с чего всё началось

Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении совместных с Турцией военных учений с 29 июля по 10 августа. Руководство заверило, что время и место проведения учений были выбраны заранее, поэтому нет никаких связей с недавним обострением между Армений и Азербайджаном.

Азербайджан и Турция с 29 июля начнут совместные военные учения

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Экономика Эксперт рассказал, как клиентам подготовиться к нововведениям в работе PayPal в России "Если потребители использовали кошелек в PayPal для оплаты товаров и услуг в российских магазинах, пожертвований в пользу российских некоммерческих организаций или отправки денег внутри страны, то им нужно будет либо потратить деньги на эти цели до 31 июля, либо вывести их на свой банковский счет или иным способом, который предлагает система", — рекомендует глава АЭД Достов.

Общество Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса Россия будет первой страной в мире, которая одобрит вакцину против коронавируса.

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Космос Астрономы ESA определили источник радиоволн из глубин Вселенной Астрономы впервые проследили связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками, природа происхождения которых достоверно не установлена.

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Экономика Китай стал крупнейшим импортером российского мяса Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году. 466

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Авто Владельцы Volkswagen в США получили 9,8 млрд долларов компенсаций Volkswagen (VW) выплатил более 9,5 млрд долларов в виде компенсации американским автовладельцам в рамках урегулирования претензий из-за фальсификации немецким автоконцерном показателей по вредным выбросам CO2 (скандала под названием «Дизельгейт»). 6

Футбол Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!» Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.

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