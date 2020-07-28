Армия и оружие
Газета.RuАзербайджан и Турция с 29 июля проводят совместные военные учения
Турция и Азербайджан готовятся к проведению совместных военных учений, которые пройдут в том числе и на границе с Арменией. В Ереване резко осуждают действия Баку, считая их деструктивными. Однако подобные военные маневры во многом способствуют сохранению в регионе статус-кво.
Читать в источнике
Оценить106
с чего всё началось
«Согласно плану, учения с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахичеване, а учения с участием военной авиации пройдут с 29 июля по 10 августа — в Баку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе», — говорится в сообщении оборонного ведомства.RT на русском27 июля в 05:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Будем ли мы воевать с Турцией, если начнется битва между Арменией и Азербайджаном
Комсомольская правдавчера в 18:02
В Баку прокомментировали проведение масштабных азербайджано-турецких учений
Sputnik Армениявчера в 09:58
Ради демонстрации солидарности Анкары с Баку в Азербайджане объявлены военные учения
Коммерсантъвчера в 18:38
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Известия 27 июля в 08:46
Общество
«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
RT на русском 02:30
Происшествия
В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 01:52
Политика
Евросоюз не планирует открывать границы с Россией в ближайшее время
В обновленном «белом списке» стран, с которыми ЕС рекомендует возобновить сообщение, России снова не будет.
Тонкости туризма вчера в 05:23
Общество
За сутки 98 человек заразились коронавирусом в Саратовской области
Как сообщает оперштаб, общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 9209 человек.
АиФ Саратов 01:56
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Футбол
«Динамо» не заинтересовано в подписании контракта с Глушаковым
Московское "Динамо" не заинтересовано в подписании контракта с полузащитником грозненского "Ахмата" Денисом Глушаковым.
Газета.Ru 27 июля в 09:19
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ вчера в 08:46
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
Экономика
Россияне припасли рекордно много денег
Россияне, которые из-за коронавируса лишились возможности тратить деньги, начали рекордными темпами запасать средства.
Lenta.ru 03:07
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал Лозу за слова о высоких гонорарах Лолиты
Аргументы и Факты вчера в 23:24
Политика
Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму
Коммерсантъ 03:05
Гаджеты
Представлен Realme C15 – смартфон с батареей на 6000 мАч за $137
MobiDevices вчера в 06:23
Здоровье
На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп
Департамент сельского хозяйства Филиппин сообщил об обнаружении высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 в провинции Пампанга на севере страны, для борьбы с его распространением власти уничтожили почти 39 тысяч кур, сообщает телеканал CNN Philippines.
РИА Новости 02:48
Общество
Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER
Интерфакс вчера в 06:29
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон, в который можно убирать наушники
RuNews24.ru вчера в 09:56
Киберспорт
ViKin.gg начала третью карту матча против FlyToMoon без мидера
Обновление от 22:07 мск: ViKin.gg сдалась и покинула OGA Dota PIT 2020 Season 2. ViKin.gg выступает без мидера на третьей карте матча против FlyToMoon на OGA Dota PIT 2020 Season 2. Мирослав Boom Бицан отсутствует в игре — у него отключили свет.
CyberSport.ru вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео «оргазма» после расставания с мужем
В конце прошлого месяца Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о грядущем разводе.
StarHit.ru вчера в 10:30
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Экономика
В России снизились цены на фрукты и ягоды
Цены на фрукты и ягоды в России по ходу лета 2020 года снизились на 10–20%, сообщают "Известия" со ссылкой на опрошенных изданием ретейлеров.
Life.ru вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Перенесшую инсульт Кондулайнен перевели в обычную палату из реанимации
Врачи диагностировали у Кондулайнен подозрение на инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.
Woman.ru 02:33
Происшествия
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Российская газета вчера в 02:49
Хоккей
«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева
Vprognoze.ru 02:26
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49