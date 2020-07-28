с чего всё началось

Турция и Азербайджан готовятся к проведению совместных военных учений, которые пройдут в том числе и на границе с Арменией. В Ереване резко осуждают действия Баку, считая их деструктивными. Однако подобные военные маневры во многом способствуют сохранению в регионе статус-кво.

Азербайджан и Турция с 29 июля проводят совместные военные учения

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Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 506

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