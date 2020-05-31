Энергетика

РБКРБКАзербайджан и еще три страны обошли Россию по поставкам газа в Турцию

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Россия, которая в марте 2019-го лидировала по поставкам газа в Турцию, в марте этого года существенно сократила рыночную долю. Это привело к тому, что ее по этому показателю обошли сразу четыре страны, следует из материалов турецкого энергетического регулятора EPDK.
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Азербайджан и еще три страны обошли Россию по поставкам газа в Турцию

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