Россия, которая в марте 2019-го лидировала по поставкам газа в Турцию, в марте этого года существенно сократила рыночную долю. Это привело к тому, что ее по этому показателю обошли сразу четыре страны, следует из материалов турецкого энергетического регулятора EPDK.

Азербайджан и еще три страны обошли Россию по поставкам газа в Турцию

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