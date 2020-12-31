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Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу

Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), сообщили в Минэнерго республики.В источнике
Евразия Daily
Ёлдаш
RT на русском
Взгляд.ру
Daily Storm
Подробнее о событии
ТАСС

Азербайджан начал поставки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу

ТАСС03:08
Daily Storm

Азербайджан начал поставлять углеводороды в Европу по Трансадриатическому газопроводу

Daily Storm02:58
Взгляд.ру

Начались поставки газа из Азербайджана в Европу

Взгляд.ру02:32
RT на русском

Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу

RT на русском02:44
ИА Красная Весна

Азербайджан начал прямые поставки газа в Европу по новому трубопроводу

ИА Красная Весна02:44
News.ru

Баку начал поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу

News.ru02:49
Евразия Daily

Европа начала принимать азербайджанский газ

Евразия Dailyвчера в 11:56

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РИА Новости00:00

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Военное обозрение21:30