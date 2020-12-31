RT на русскомАзербайджан начал коммерческие поставки газа в ЕвропуАзербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), сообщили в Минэнерго республики.В источникеЕвразия DailyЁлдашRT на русскомВзгляд.руDaily StormПодробнее о событииАзербайджан начал поставки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводуТАСС03:08Азербайджан начал поставлять углеводороды в Европу по Трансадриатическому газопроводуDaily Storm02:58Начались поставки газа из Азербайджана в ЕвропуВзгляд.ру02:32Азербайджан начал коммерческие поставки газа в ЕвропуRT на русском02:44Азербайджан начал прямые поставки газа в Европу по новому трубопроводуИА Красная Весна02:44Баку начал поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводуNews.ru02:49Европа начала принимать азербайджанский газЕвразия Dailyвчера в 11:56Показать ещёОценить10КомментироватьПоделиться