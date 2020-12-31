Порошенко назвал себя организатором операции против россиян в Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал в эфире украинского "Пятого канала", что санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Минске летом этого года еще в 2018 году.