Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ФедералПресс
ФедералПресс

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах Карабаха

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на границе между Азербайджаном и Арменией произошел вооруженный конфликт. В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные пытались прорваться через границу на автомобиле УАЗ.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Азербайджан начал наступление в Нагорном Карабахе

Lenta.ru06:04
ТАСС

Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Главное

ТАСС05:29
Евразия Daily

В Карабахе началась эскалация конфликта: события ночи 27 сентября

Евразия Daily01:03
RT на русском

Между Арменией и Азербайджаном возобновились столкновения

RT на русском01:14
РИА Новости

Премьер Армении заявил о «наступлении противника» в Карабахе

РИА Новости01:13
Sputnik Армения

МИД Армении обещает военный и политический ответ на агрессию Азербайджана

Sputnik Армения01:16
Интерфакс

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 сентября

Интерфакс01:51

Система сломалась. Америка выйдет из кризиса без обеих партий

Ли Дратман говорит: да ничего особенного не происходит, наша политическая система развивается циклами, каждый в 24-36 лет (они замедляются потому, что люди живут дольше и продуктивнее, о чем свидетельствует почтенный возраст всех нынешних кандидатов в президенты).
РИА Новости01:00
1

Гагарина удивила фанатов откровенным нарядом на концерте в Крыму

Фанаты раскритиковали артистку за то, что позволяет себе выходить на сцену в откровенных костюмах Поклонники певицы Полины Гагариной внимательно следят за личной жизнью артистки после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым и высказывают свое недовольство, если считают, что знаменитость делает что-то не так.
NewInform07:07
1

В Армении заявили о готовности применить истребители Су-30СМ

Один из журналистов задал представителю Минобороны Армении вопрос о готовности применить многоцелевые истребители Су-30СМ. Ованнисян ответил, что вооружённые силы Армении контролируют ситуацию, однако «при необходимости готовы применить все виды вооружения».
REGNUM06:05
1

Минобороны Армении: Армия обороны Карабаха наносит решительные контрудары

Армия обороны Нагорного Карабаха в настоящее время решительными контрударами пресекает все попытки продвижения противника на линии соприкосновения войск, азербайджанская сторона несёт тяжёлые потери.
Евразия Daily05:27
4