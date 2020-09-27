Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах Карабаха
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Ранее «ФедералПресс» сообщал, что на границе между Азербайджаном и Арменией произошел вооруженный конфликт. В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные пытались прорваться через границу на автомобиле УАЗ.В источнике
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