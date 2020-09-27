Система сломалась. Америка выйдет из кризиса без обеих партий

Ли Дратман говорит: да ничего особенного не происходит, наша политическая система развивается циклами, каждый в 24-36 лет (они замедляются потому, что люди живут дольше и продуктивнее, о чем свидетельствует почтенный возраст всех нынешних кандидатов в президенты).