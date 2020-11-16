К 2024 году затраты на производство электрокаров могут снизиться

Специалисты провели исследование и сообщили, что через 2 года уровень затрат на выпуск электрических авто может снизиться до 1900 долларов, а к 2024 году он вовсе дойдет до показателя стандартных автомобилей.