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Нефтегазовая вертикаль
Нефтегазовая вертикаль

Азербайджан начал поставки газа по TAP

ПРАЙМ
OilCapital.ru
Первый Севастопольский
Sputnik Литва
Евразия Daily
Росбалт
RT на русском
Радио Sputnik
Dprom.online
Нефтегазовая вертикаль
Капитал страны
Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), сообщил консорциум TAP AG.В источнике
С чего всё началось
«Спустя четыре с половиной года после начала строительных работ в Салониках Трансадриатический газопровод (TAP), газотранспортная система протяжённостью 878 км, пересекающая Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию, начал коммерческие операции», — говорится
 в сообщении TAP AG.
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