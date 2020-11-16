Азербайджан начал поставки газа по TAP
Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), сообщил консорциум TAP AG.В источнике
С чего всё началось
«Спустя четыре с половиной года после начала строительных работ в Салониках Трансадриатический газопровод (TAP), газотранспортная система протяжённостью 878 км, пересекающая Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию, начал коммерческие операции», — говорится
в сообщении TAP AG.
Подробнее о событии
Начались коммерческие поставки азербайджанского газа в Европу по газопроводу TAP
Москва-Баку.ruвчера в 07:25