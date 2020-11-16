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Нефтегазовая вертикаль
Нефтегазовая вертикаль

Азербайджан начал поставки газа по TAP

ПРАЙМ
OilCapital.ru
Евразия Daily
Росбалт
RT на русском
Радио Sputnik
Dprom.online
Нефтегазовая вертикаль
Капитал страны
Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), сообщил консорциум TAP AG.В источнике
С чего всё началось
«Спустя четыре с половиной года после начала строительных работ в Салониках Трансадриатический газопровод (TAP), газотранспортная система протяжённостью 878 км, пересекающая Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию, начал коммерческие операции», — говорится
 в сообщении TAP AG.
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