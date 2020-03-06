Общество
Страна Советов on-lineАзербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию
Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR планирует поставить в марте еще один танкер нефти для Белоруссии. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко в интервью «РИА Новости».
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