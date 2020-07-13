С начала обострения погибли более десяти человек. На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана. По информации военных, подразделения ВС Армении с утра 16 июля вновь попытались атаковать позиции азербайджанской армии.

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

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