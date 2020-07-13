Армия и оружие
Газета.RuНа границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
С начала обострения погибли более десяти человек. На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана. По информации военных, подразделения ВС Армении с утра 16 июля вновь попытались атаковать позиции азербайджанской армии.
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Хоккей
Объявлен состав сборной России на ОИ-2022 по версии The Score
Как сообщает ProstoProSport, известный популярный спортивный портал The Score опубликовал имена спортсменов, которые войдут в состав сборной России на Олимпийских играх в 2022 году.
CT news вчера в 08:43
Происшествия
Роспотребнадзор проверит информацию о вспышке COVID-19 в ИФНС
По предварительным данным, в межрайонной ИФНС № 12, расположенной на улице Соколовогорская, в период пандемии из 115 сотрудников заболели около 40.
Взгляд-инфо 05:26
Политика
Песков не стал комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о возможном назначении врио главы Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 14 июля в 10:06
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM вчера в 15:29
Общество
Адвокат заявил, что Фургал не одобряет митинги в свою поддержку
Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал благодарен жителям региона за поддержку, но не одобряет массовых выступлений, сказал журналистам его адвокат Борис Кожемякин.
Интерфакс 05:45
Политика
Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета вчера в 05:39
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру вчера в 07:43
Политика
Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду
Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР
ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:31
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Общество
В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус
«Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
РБК 04:10
Футбол
Два новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в «Уфе»
По словам Мурзагулова, несмотря на случаи заражения матч с московским «Динамо» состоится.
ODDS.ru вчера в 09:59
Политика
Песков переадресовал суду вопрос о мере пресечения для Сафронова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, стоит ли держать под арестом советника главы Роскосмоса, экс-журналиста Ивана Сафронова после поручительств за него, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:27
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшей выживаемостью больных раком
Доля стоящих на учёте более пяти лет свидетельствует о выживаемости онкологических больных, рассказал NEWS.ru президент Противоракового общества России Давид Заридзе.
News.ru вчера в 17:00
Общество
Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме.
Gazeta.SPb 05:46
Общество
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа; третья фаза будет проходить не только в России, но и за рубежом, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 05:41
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»
Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском 05:55
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в твиттере комиссии.
РИА Новости 03:43
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Игры
CD Projekt RED создала модель Кодзимы на мотоцикле из Cyberpunk 2077
Польская команда разработчиков CD Projekt RED (CDPR) поздравила Кодзиму с успешным запуском проекта на PC.
NewInform вчера в 12:54
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета вчера в 09:18
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Армия и оружие
Объединять КБ Микояна и Гуревича с КБ Сухого не планируют
Инженерные школы "МиГа" и "Сухого" остаются и продолжают развиваться в рамках каждого конструкторского бюро.
РИА Новости 04:39
Наука
Определены все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2
В очередной раз ученые определили главные симптомы заражения коронавирусной инфекцией.
Городовой 14 июля в 14:04