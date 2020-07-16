Армия и оружие
Газета.RuНа границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
С начала обострения погибли более десяти человек. На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана. По информации военных, подразделения ВС Армении с утра 16 июля вновь попытались атаковать позиции азербайджанской армии.
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Обстановка на границе Азербайджана и Армении остается напряженной третий день
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Заболевание часто проявляет себя так называемыми "голодными болями", которые появляются после еды.
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Немецкая компания рассказала детали об обновлённом внедорожнике.
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В столице возобновляются соревнования спартакиады «Моспром» среди городских промышленных предприятий, приостановленные на период временных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса.
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