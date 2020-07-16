Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuНа границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

С начала обострения погибли более десяти человек. На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана. По информации военных, подразделения ВС Армении с утра 16 июля вновь попытались атаковать позиции азербайджанской армии.
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На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

РИА Новости04:19

МО Армении: Противник предпринял попытку диверсионного проникновения

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На границе Азербайджана и Армении возобновились бои

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Как можно примирить Азербайджан и Армению

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На армяно-азербайджанской границе возобновились столкновения

Московский Комсомолец01:00

На границе Азербайджана и Армении возобновились бои

ТАСС00:40

Обстановка на границе Азербайджана и Армении остается напряженной третий день

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В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

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Погибший на окраине Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике украинский диверсант, тело которого в среду было передано на подконтрольную Киеву территорию - это "наемник из США", имеющий опыт боевых действий в Ираке, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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