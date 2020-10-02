В WhatsApp появилась функция, отключающая навсегда уведомления

Ранее в этом году стало известно, что WhatsApp работает над тем, чтобы позволить отключать звук контактов и групповых чатов навсегда, и похоже, что эта функция наконец-то распространяется для бета-пользователей (заменяя возможность отключения звука в чате на год).