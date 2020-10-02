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Lenta.ru
Lenta.ru

Азербайджан нанес три удара тяжелыми ракетами по Степанакерту

«Азербайджан нанес по Степанакерту три удара тяжелыми ракетами», — говорится в сообщении. По предварительным данным, в результате «вечерней бомбардировки» один человек погиб, четверо получили ранения. Общественное телевидение Армении показало видео последствий удара из Степанакерта.В источнике
С чего всё началось
«В Степанакерте есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба», — написал
 в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
RT на русскомвчера в 06:12
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Lenta.ru

Азербайджан нанес три удара тяжелыми ракетами по Степанакерту

Lenta.ruвчера в 16:20
РБК

Столицу Нагорного Карабаха вновь начали обстреливать

РБКвчера в 12:14
Коммерсантъ

Нагорный Карабах заявил об обстреле Степанакерта войсками Азербайджана

Коммерсантъвчера в 12:55
Sputnik Армения

Крепкая арцахская закваска: карабахцы поют в убежище в Степанакерте - видео

Sputnik Армениявчера в 14:43
ТАСС

В Армении сообщили, что ВС Азербайджана нанесли три ракетных удара по Степанакерту

ТАССвчера в 13:30
РИА Новости

Армения назвала число пострадавших при обстреле Степанакерта

РИА Новостивчера в 09:31
RT на русском

Минобороны Армении сообщило о многочисленных разрушениях в Степанакерте

RT на русскомвчера в 06:12

Харви Вайнштейну предъявили обвинения еще в шести изнасилованиях

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены обвинение еще в шести случаях сексуального насилия, сообщает Reuters со ссылкой на заявление окружного прокурора Лос-Анджелеса Джеки Лейси.
Газета.Ruвчера в 13:46
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Заболевший коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь

Президент США Дональд Трамп, заболевший коронавирусом, будет доставлен в военный госпиталь «на несколько дней» и продолжит работать оттуда, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
RT на русском18:48
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Врачи Омска назвали оскорбительными слова Навального после выписки

Омские врачи назвали оскорблением всей омской медицины слова основателя ФБК Алексея Навального о том, что в момент госпитализации 20 августа ему не была оказана адекватная медицинская помощь.
Ведомостивчера в 06:39
2,1K

В WhatsApp появилась функция, отключающая навсегда уведомления

Ранее в этом году стало известно, что WhatsApp работает над тем, чтобы позволить отключать звук контактов и групповых чатов навсегда, и похоже, что эта функция наконец-то распространяется для бета-пользователей (заменяя возможность отключения звука в чате на год).
Asteraвчера в 10:39
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Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС

Введенные Белоруссией ответные санкции против европейских чиновников будут действовать и в России в соответствии с союзническими обязательствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ведомостивчера в 12:45
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В Чечне вручили краповые береты спецназовцам

За ходом испытаний наблюдали заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, вице-премьер Чечни по вопросам взаимодействия с силовым блоком Абузайд Висмурадов, замкомандующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии генерал-майор Алибек Делимханов и другие представители органов власти Чечни.
REGNUM1 октября в 03:56
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