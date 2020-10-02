Азербайджан нанес три удара тяжелыми ракетами по Степанакерту
«Азербайджан нанес по Степанакерту три удара тяжелыми ракетами», — говорится в сообщении. По предварительным данным, в результате «вечерней бомбардировки» один человек погиб, четверо получили ранения. Общественное телевидение Армении показало видео последствий удара из Степанакерта.В источнике
С чего всё началось
«В Степанакерте есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба», — написал
в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
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