Энергетика
Lenta.ruАзербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию
Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года. Это следует из отчета турецкого энергетического регулятора EPDK, опубликованного на сайте . Согласно документу, всего за март этого года Азербайджан поставил 23,5 процента от общего объема импортного газа в Турции.
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Общество
Олег Тактаров связал беспорядки в США с борьбой за власть
Бывший боец ММА Олег Тактаров поделился мнением о беспорядках в США.
Bookmaker-ratings.ru 15:38
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
Здоровье
Риск передачи коронавируса в больнице и магазине сравнили в Минздраве
Как заявила Семенова в эфире телеканала «Россия 24», сравнивая вероятность заражения коронавирусом нового типа в больнице и магазине, то повышенный риск будет в последнем.
Любимый город 15:00
Гаджеты
В сети анонсировали цены на новые процессоры AMD серии Ryzen 3000XT
Стоимость новых процессоров компании AMD серии Ryzen 3000XT появилась на сайте французского интернет-магазина, сообщается 31 мая на сайте Materiel.net.
ИА Красная Весна 16:09
Общество
Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году
В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала мужа после болезни
Известная фигуристка Татьяна Навка впервые показала своего супруга после выздоровления от коронавируса.
OvideO.ru вчера в 03:37
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Общество
В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из Нью-Йорка
В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из США. Самолёт "Аэрофлота" следует из Нью-Йорка через Москву и столицу Урала в Новосибирск.
Областная газета 12:37
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Здоровье
Новый «апокалиптический» вирус назван
Очередной «апокалиптический» вирус назван учеными из США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:12
Гаджеты
Объявлена дата анонса фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5
Ранее несколько инсайдеров сообщали, что Mi Band 5 будет представлен в июне или июле.
Astera 10:09
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Единоборства
Джон Джонс отказался от чемпионского пояса UFC
Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, сообщил о том, что оставляет свой титул, предложив организации разыграть вакантный чемпионский пояс в поединке между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем.
FightTime.ru 16:47
Политика
Трамп перенесет саммит G7 и пригласит на него Путина
Президент США Дональд Трамп решил перенести дату проведения саммита "Большой семерки" с конца июня на сентябрь.
Pravda.Ru 02:23
Единоборства
Минеев нокаутировал Пронина на турнире в Минске
Поздним вечером 30 мая в Минске завершился турнир по смешанным единоборствам, в главном событии которого встречались Владимир Минеев и Артур Пронин.
Чемпионат 04:27
Происшествия
СК проверит сообщения о халатности руководства больницы в Видном
"Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области организовано проведении проверки информации, размещённой в одной из социальных сетей и СМИ, о возможной халатности руководства Видновской районной клинической больницы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Экономика
Что изменится в российских законах в июне
С 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет начнут получать единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб.
РБК 17:00
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
Футбол
Глушаков может вернуться в «Спартак»
Soccer.ru вчера в 08:36
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Космос
Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце
Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 29 мая в 11:07
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 вчера в 13:46
Наука
Новую пандемию опаснее коронавируса предсказал учёный
Ученый из Великобритании Майкл Грегор в беседе с Daily Маіl заявил, что миру угрожает еще одна пандемия, которая может стереть с лица Земли половину человечества.
Live24 02:33
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Общество
В московских парках нанесли разметку для социальной дистанции
RT на русском 09:58
Общество
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Общество
Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01