Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года. Это следует из отчета турецкого энергетического регулятора EPDK, опубликованного на сайте . Согласно документу, всего за март этого года Азербайджан поставил 23,5 процента от общего объема импортного газа в Турции.

Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

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