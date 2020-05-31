Энергетика

Lenta.ruLenta.ruАзербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года. Это следует из отчета турецкого энергетического регулятора EPDK, опубликованного на сайте . Согласно документу, всего за март этого года Азербайджан поставил 23,5 процента от общего объема импортного газа в Турции.
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Азербайджан обогнал РФ по поставкам газа в Турцию

Ореанда-Новости16:31

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РБК14:36

По поставкам газа в Турцию Россия опустилась с первого на пятое место

ИА Красная Весна15:47
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Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

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Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

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Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

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Политика

США направили Бразилии 2 млн доз гидроксихлорина

США направили в Бразилию 2 млн доз гидроксихлорина в качестве помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, указано в совестном заявлении двух стран.
Газета.Ru 16:20
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Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
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Политика

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Газета.Ru вчера в 13:08
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Футбол

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РИА Новости вчера в 13:06
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Общество

Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
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Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
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Общество

Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
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Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину

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Политика

Трамп пригласит Путина на саммит G7

Дональд Трамп кардинально пересмотрел своё отношение к России. Глава Белого дома хочет пригласить Владимира Путина на саммит G7.
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Водители автобусов заблокировали КПП на границе Украины с Венгрией

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Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
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Наследный принц Абу-Даби поможет Чеченской республике и Дагестану

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Chevrolet Niva получил прибавку к цене

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Общество

Инсайдеры: Xbox Series X в Японии будет называться SEGA Series X

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CyberSport.ru 15:55
Авто

Назван ТОП-5 самых быстрых серийных автомобилей в мире в 2020 году

Специалисты изучили мировой авторынок и составили рейтинг самых быстрых серийных автомобилей этого года.
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Lenta.ru вчера в 05:41
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
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Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
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Здоровье

Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы

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В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

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Политика

ФБР займется расследованием действий «Антифа» во время беспорядков

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МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

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