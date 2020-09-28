Чалов и Сафонов вызваны в молодежную сборную России по футболу

Форвард ЦСКА Федор Чалов и голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов вызваны в молодежную сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 для игроков до 21 года с командами Эстонии и Латвии, сообщается на сайте Российского футбольного союза.