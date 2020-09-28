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Кавказский узел
Кавказский узел

Азербайджан обвинил Армению в обстреле Тертера

Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются вторые сутки, с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, обстрелян город Тертер, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении обвинило азербайджанскую сторону в применении тяжелых огнеметов.В источнике
С чего всё началось
«Минобороны в последний раз предупреждает противника о том, что подразделения азербайджанской армии примут адекватные ответные меры»,— заявили в Минобороны Азербайджана (цитата по «Интерфаксу
»).
Коммерсантъ00:35
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Армения и Азербайджан показали новые обстрелы в Нагорном Карабахе

РЕН ТВ04:19
РИА Новости

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле у линии соприкосновения

РИА Новости00:27
Sputnik Азербайджан

Минобороны Азербайджана сделало последнее предупреждение армянской стороне

Sputnik Азербайджан01:37
Lenta.ru

Азербайджан сделал последнее предупреждение Армении

Lenta.ru02:22
ТАСС

В Баку сообщили об обстреле ВС Армении города Тертер в Карабахе

ТАСС00:39
Коммерсантъ

Азербайджан и Армения заявили о возобновлении обстрелов

Коммерсантъ00:35
РБК

Военные Азербайджана решили «в последний раз» предупредить Армению

РБК02:11

Чалов и Сафонов вызваны в молодежную сборную России по футболу

Форвард ЦСКА Федор Чалов и голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов вызваны в молодежную сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2021 для игроков до 21 года с командами Эстонии и Латвии, сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:55

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Ведомости06:16
2,2K

Кассира из Башкирии, похитившую 25 млн рублей из банка, приговорили к пяти годам колонии

Салаватский городской суд Башкирии приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима кассира Россельхозбанка Луизу Хайруллину за кражу более 25 млн рублей, ее супруг осужден на шесть лет колонии.
ТАСС08:00
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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«Яндекс» сможет принудительно выкупить акции у миноритариев TCS Group

Некоторые опрошенные Forbes эксперты заметили, что принудительное расставание миноритариев с перспективными активами может плохо сказаться на имидже «Яндекса», а также, что они окажутся в не самом выгодном положении, если сделка не будет предполагать получение акций «Яндекса» вместо бумаг TCS Group.
РБК04:46