Азербайджан обвинил Армению в обстреле Тертера
Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются вторые сутки, с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, обстрелян город Тертер, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении обвинило азербайджанскую сторону в применении тяжелых огнеметов.В источнике
С чего всё началось
«Минобороны в последний раз предупреждает противника о том, что подразделения азербайджанской армии примут адекватные ответные меры»,— заявили в Минобороны Азербайджана (цитата по «Интерфаксу
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