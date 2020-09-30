Азербайджан обвинил Армению в применении тактических ракет
Азербайджан обвинил Армению в применении в Нагорном Карабахе тактических ракет. По словам Минобороны страны, на линии соприкосновения противник использовал ракетный комплекс "Точка-У".В источнике
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Азербайджан обвинил Армению в применении тактического ракетного комплекса
Министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения применила тактический ракетный комплекс "Точка-У" на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
РИА Новости09:11
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Азербайджан заявил о применении ВС Армении ракетного комплекса «Точка-У» в Карабахе
Комсомольская правда08:56