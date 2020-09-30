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Азербайджан обвинил Армению в применении тактических ракет

Азербайджан обвинил Армению в применении в Нагорном Карабахе тактических ракет. По словам Минобороны страны, на линии соприкосновения противник использовал ракетный комплекс "Точка-У".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Азербайджан обвинил Армению в применении тактического ракетного комплекса

Министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения применила тактический ракетный комплекс "Точка-У" на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
РИА Новости09:11
Подробнее о событии
Sputnik Армения

В Степанакерте опровергли применение армянской стороной ракетного комплекса «Точка-У»

Sputnik Армения10:06
Life.ru

Азербайджан заявил о применении Арменией тактического ракетного комплекса

Life.ru09:04
ТАСС

В Баку утверждают, что Армения использовала против ВС Азербайджана комплекс «Точка-У»

ТАСС09:38
РИА Новости

Азербайджан обвинил Армению в применении тактического ракетного комплекса

РИА Новости09:11
Известия

Азербайджан заявил о применении Арменией ракетного комплекса «Точка-У»

Известия09:10
Интерфакс

В Нагорном Карабахе отвергли применение ракетного комплекса «Точка-У»

Интерфакс09:53
Комсомольская правда

Азербайджан заявил о применении ВС Армении ракетного комплекса «Точка-У» в Карабахе

Комсомольская правда08:56

Неймар возглавил список крупнейших неплательщиков налогов в Испании

Бразильский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар возглавил список крупнейших неплательщиков налогов в Испании среди физических лиц, сообщает испанская газета ABC со ссылкой на министерство финансов страны.
РИА Новости09:44

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
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Зрители дебатов предположили наличие венозного катетера у Байдена

Внимательные пользователи заметили что-то выступающее из рукава кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена по время дебатов и предположили наличие у политика венозного катетера.
Известия07:42
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Политолога Соловья оштрафовали за несогласованную акцию

Тверской суд Москвы в среду оштрафовал на 20 тысяч рублей политолога Валерия Соловья за проведение несогласованной публичной акции на Пушкинской площади в Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Добрынин.
РИА Новости09:55
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Суд в Петербурге арестовал депутата, задержанного за убийство супруги

Суд заключил в СИЗО муниципального депутата из Санкт-Петербурга Игоря Шокина, который был задержан по подозрению в убийстве своей супруги, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.
ТАСС09:28

Азербайджан: операция в Карабахе продолжится до вывода армянских войск

Азербайджан призвал Минскую группу ОБСЕ оценить серьезность своих намерений вопросе восстановления территориальной целостности страны, военная операция в Нагорном Карабахе будет продолжаться до полного вывода армянских сил из этого региона, сообщил в среду азербайджанский МИД.
Вести.Ru08:15
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Королева рассказала о выходе из семейного кризиса после измены Тарзана

Певица смогла простить своего мужа Сергея Глушко и отмечает, что после этого инцидента их семейные отношения преобразились, вышли на новый уровень, а измена послужила своего рода «проверкой на прочность» их отношениям.
Территория новостей07:30
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