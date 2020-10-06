Армения нанесла ракетные удары по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, заявила генпрокуратура Азербайджана. Как заявили в Азербайджане, вооруженные силы Армении около 20.00 мск «нанесли ракетные удары по части нефтепровода», которая проходит по территории Евлахского района.

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