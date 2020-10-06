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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Азербайджан обвинил Армению в ракетных ударах по нефтепроводу

Армения нанесла ракетные удары по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, заявила генпрокуратура Азербайджана. Как заявили в Азербайджане, вооруженные силы Армении около 20.00 мск «нанесли ракетные удары по части нефтепровода», которая проходит по территории Евлахского района.В источнике
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Взгляд.ру

Армения отвергла обвинения в обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

Взгляд.ру02:12
ТАСС

Власти Армении опровергли сообщение Азербайджана об обстреле нефтепровода Баку - Джейхан

ТАССвчера в 15:21
РБК

Баку обвинил Ереван в ракетном обстреле идущего в Турцию нефтепровода

РБКвчера в 15:57
Газета.Ru

Армения отрицает обвинения Азербайджана по обстрелу нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

Газета.Ruвчера в 16:25
РИА Новости

Азербайджан обвинил Армению в попытке обстрела крупного нефтепровода

РИА Новостивчера в 15:23
Sputnik Армения

«Наглая ложь»: МО Армении опровергло заявлениe об обстреле нефтепровода Баку-Джейхан

Sputnik Армениявчера в 15:17
Rusvesna.su

Азербайджан заявил о попытке ракетного удара по нефтепроводу

Rusvesna.suвчера в 16:15

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В связи с информированием о переводе на удаленку мэр выпустил указ, согласно которому работодатели должны предоставлять администрации номера мобильных телефонов, транспортных карт и автомобилей сотрудников, работающих в удаленном режиме.
РБКвчера в 07:46

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