В Армении опровергли обстрел нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан
Ранее сегодня в генпрокуратуре Азербайджана рассказали, что азербайджанскими военными была пресечена попытка обстрела территории, где проходит нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября.В источнике
С чего всё началось
«Мы неоднократно заявляли, что не нацеливаемся на нефтегазовые инфраструктуры, однако независимо от места дислокации все те военные объекты и цели, откуда ведется огонь по Арцаху, будут уничтожены», — написала
она в Facebook.
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«Наглая ложь»: МО Армении опровергло заявлениe об обстреле нефтепровода Баку-Джейхан
Sputnik Армениявчера в 15:17