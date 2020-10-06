Ранее сегодня в генпрокуратуре Азербайджана рассказали, что азербайджанскими военными была пресечена попытка обстрела территории, где проходит нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября.

С чего всё началось «Мы неоднократно заявляли, что не нацеливаемся на нефтегазовые инфраструктуры, однако независимо от места дислокации все те военные объекты и цели, откуда ведется огонь по Арцаху, будут уничтожены», — написала она в Facebook. РБК вчера в 15:57