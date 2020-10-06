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Ведомости
Ведомости

В Армении опровергли обстрел нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

Ранее сегодня в генпрокуратуре Азербайджана рассказали, что азербайджанскими военными была пресечена попытка обстрела территории, где проходит нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября.В источнике
С чего всё началось
«Мы неоднократно заявляли, что не нацеливаемся на нефтегазовые инфраструктуры, однако независимо от места дислокации все те военные объекты и цели, откуда ведется огонь по Арцаху, будут уничтожены», — написала
 она в Facebook.
РБКвчера в 15:57
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RT на русском

В Армении опровергли обстрел нефтяных объектов Азербайджана

RT на русскомвчера в 16:20
ТАСС

Власти Армении опровергли сообщение Азербайджана об обстреле нефтепровода Баку - Джейхан

ТАССвчера в 15:21
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РИА Новости

Азербайджан обвинил Армению в попытке обстрела крупного нефтепровода

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Генпрокуратура Азербайджана сообщила об обстреле нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан

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«Наглая ложь»: МО Армении опровергло заявлениe об обстреле нефтепровода Баку-Джейхан

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