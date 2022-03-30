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Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы Делягина

Поводом стали призывы парламентария к уничтожению энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности республики в эфире телеканала «Россия 24», сообщает
 пресс-служба азербайджанского ведомства.
RTVI
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал депутата Госдумы Михаила Делягина контролировать свои эмоции и не выступать с недружественными высказываниями в адрес Азербайджана.
Взгляд.ру
В Генпрокуратуре заявили, что дружественным странам направлено обращение для задержания и экстрадиции парламентария в Азербайджан.
Lenta.ru
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что заявление Делягина «никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации».
RT на русском

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Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы Делягина
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