В марте 2020 года Азербайджан обошел Россию по объемам газовых поставок в Турцию. Об этом говорится в отчете энергетического регулятора Турции EPDK, передает РИА Новости. В документе сопоставляются объемы импорта газа в Турцию из разных стран в марте 2019 и 2020 года.

Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турцию

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