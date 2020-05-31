Энергетика
Вести.RuАзербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику
Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года. Такая информация появилась в отчете энергетического регулятора Турции EPDK. В документе сравниваются объемы поставок газа в Турцию из разных стран в марте 2019 года и в марте этого года.
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Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.
РБК 02:11
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Общество
Что ждет россиян в июне 2020 года
На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
Коммерсантъ 29 мая в 04:00
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Общество
В Карелии умерла женщина, зараженная коронавирусом
Больная страдала тяжелым хроническим заболеванием бронхолегочной системы с сердечной недостаточностью.
АиФ Карелия 01:58
Кино
Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ
Ассоциация продюсеров кино и телевидения признала лучшей полнометражной картиной работу режиссёра Клима Шипенко «Текст».
News.ru вчера в 15:11
Происшествия
В Вашингтоне протестующие громят магазины
Протестующие громят магазины, поджигают урны, врываются в здания. ⠀ Сейчас толпа с количеством, составляющем несколько сотен человек, идет по Ай-стрит в направлении от Белого дома.
JustMedia 00:55
Здоровье
Выявлена новая группа риска по коронавирусу
В группу повышенного риска заразиться коронавирусом вошли курильщики и употребляющие алкоголь люди.
Lenta.ru 00:43
Происшествия
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Музыкант Владимир Кузьмин призвал российских артистов не жаловаться на то, что они оказались в тяжелом положении из-за отмены выступлений в результате пандемии коронавируса.
Аргументы и Факты вчера в 19:46
Общество
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета вчера в 17:33
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter.
Газета.Ru вчера в 14:33
Происшествия
Ударившему журналиста во время протеста в сквере екатеринбуржцу грозит тюремный срок
ТагилСити.ру 01:44
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 30 мая в 00:25
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода
Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ 30 мая в 17:37
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Российская газета 01:26
Политика
Раскопки Балтийской косы укрепят суверенитет Польши — президент страны
ИА Красная Весна 30 мая в 07:01
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Общество
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушениями свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:54
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
Маткапитал разрешат использовать для ипотеки без участия банков
Авторы законопроекта предлагают предоставить россиянам право на заключение договора с любой организацией, являющейся законным участником рынка ипотечного потребительского кредитования, пишут «Известия».
Кубанские новости 01:45
Общество
В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
Политика
Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском вчера в 12:38
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Общество
ЦИК предложит упростить правила голосования по Конституции
РБК направил запрос в пресс-службу ЦИК. Порядок голосования был утвержден в марте. Новый документ предлагает упростить процедуру.
РБК 30 мая в 12:18
Экономика
En+ к 2026 году вложит в программу «Новая энергия» 21 млрд рублей
"Эн+ Груп" (En+ Group) к 2026 году вложит в программу модернизации "Новая энергия" 21 миллиард рублей, сообщил РИА Новости бывший министр энергетики и климата Великобритании, ныне исполнительный председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер.
ПРАЙМ вчера в 20:01
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов оскорбительной надписи с указанием фамилии Путина, которую неизвестные ночью нанесли на сопку в окружном центре.
Московский Комсомолец Чита 00:19
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34