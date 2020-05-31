Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года. Такая информация появилась в отчете энергетического регулятора Турции EPDK. В документе сравниваются объемы поставок газа в Турцию из разных стран в марте 2019 года и в марте этого года.

Азербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику

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