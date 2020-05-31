Энергетика
Вести.RuАзербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику
Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года. Такая информация появилась в отчете энергетического регулятора Турции EPDK. В документе сравниваются объемы поставок газа в Турцию из разных стран в марте 2019 года и в марте этого года.
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Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 могут показать геймплей игры уже в июне
ITZine.ru 29 мая в 08:34
Политика
Жириновский считает, что протесты в США закончатся революцией
Жириновский считает, что Америка стоит на пороге революции. При этом сам он предлагае придать процессу интенсивности.
РЕН ТВ 21:07
Политика
Рогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут
Ранее 31 мая глава компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon вспомнил слова Рогозина о батуте и прокомментировал их словами «Батут работает!»
Известия 10:11
Энергетика
Reuters: Россия согласилась на перенос встречи ОПЕК+
Россия не возражает против переноса следующей встречи Организации стран-экспортеров нефти и не входящих в нее государств, известной как ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+.
Коммерсантъ 11:19
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru 17:26
Шоу-бизнес
Светлана Лобода рассказала, чем отличаются роды в США и Украине
По словам артистки, роды в двух странах отличаются в кардинальной степени.
Bimru.ru 09:36
Происшествия
В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали нацгвардию
Мэр американской столицы Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала национальную гвардию столичного округа Колумбия на фоне массовых протестов и произошедших прошлой ночью беспорядков, сообщил офис мэра в Twitter.
РИА Новости 19:36
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым
Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН вчера в 20:21
Армия и оружие
США могут отправить военных в Тунис «из-за России»
Соединенные Штаты могут направить в Тунис дополнительную бригаду военных, как утверждают в Вашингтоне, «из-за России», которую они обвинили во вмешательстве в дела региона.
Московский Комсомолец 29 мая в 22:59
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Экономика
Российские банки увеличили продажу золота
Сокращение запасов драгоценного металла на балансах банков означает, что золото было доставлено контрагенту, а не просто перемещено в хранилище до тех пор, пока не появится возможность транспортировки, отмечает издание.
Live24 29 мая в 03:16
Политика
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Издание Forbes обвинило Россию в краже проекта корабля «Мистраль», основываясь на информации из блога.
Рамблер вчера в 10:48
Футбол
Семин призвал уйти в отставку Кикнадзе и Мещерякова
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал уйти в отставку генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.
Metaratings 20:31
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Отдельно стоит отметить, что незадолго до родов Настасья тоже порадовала поклонников, опубликовав фотоснимок, на котором она позирует, еще будучи беременной, что тоже по достоинству было оценено подписчиками ее страницы и фанатами хоккеиста.
Bimru.ru 08:46
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за грозы
В самое ближайшее время на Среднем Урале ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, крупный град, грозы и очень сильный дождь.
Телеканал ОТВ 13:49
Космос
Российский спутник связи частично вышел из строя
У аппарата «Экспресс-АМ6» полностью отказала система охлаждения, поэтому не работают 30 из 72 транспондеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок.
Эхо Москвы 21:06
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ 07:22
Происшествия
В Якутии украли деньги при реставрации памятника архитектуры
Уголовное дело по статье о мошенничестве завели в Якутии после проверки прокуратурой соблюдения закона при реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
Pravda.Ru 29 мая в 09:37
Армия и оружие
Украина представила фантастический план по обновлению ВВС до 2035 года
Военное дело 07:55
Политика
США поставили Бразилии 2 млн доз «Гидроксихлорохина»
Соединённые Штаты прислали Бразилии 2 млн доз «Гидроксихлорохина», чтобы поддержать жителей этой страны в борьбе с коронавирусом.
News.ru 16:22
Армия и оружие
Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая
Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.
РИА Новости 06:39
Здоровье
Забайкалье за месяц стало лидером ДФО по приросту заболевших COVID-19
Забайкальский края с 1 по 31 мая по количеству выявленных заболевших COVID-19, занял по этому показателю первое место среди регионов ДФО.
Zabnews.ru 20:44
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев оригинально поздравил Наташу Королеву с днем рождения Поклонники пары рады, что маэстро не забыл про день рождения экс-супруги.
Вокруг ТВ 10:44
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляже
Татар-информ 08:38
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе
Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс отпраздновал победу над первым номером рейтинга полусреднего веса, американцем Тайроном Вудли в рамках главного боя турнира UFC on ESPN 9.С первого раунда Бернс активно пошел в атаку и нанес своему оппоненту 25 ударов, при этом пропустил лишь дважды.
Vprognoze.ru 03:30
Политика
Евросоюз выдвинул ультиматум для Лондона
Как сообщает Times, во время тяжелого диалога ЕС выдвинул Лондону грозный ультиматум.
Политическая Экспертиза 14:58