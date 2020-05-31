Энергетика
Вести.RuАзербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику
Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года. Такая информация появилась в отчете энергетического регулятора Турции EPDK. В документе сравниваются объемы поставок газа в Турцию из разных стран в марте 2019 года и в марте этого года.
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
REGNUM вчера в 01:11
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подала в суд на отца
В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ вчера в 06:39
Происшествия
Пропавшего в Новосибирске таксиста нашли мертвым в Алтайском крае
Водителя искали почти три недели Пропавшего на майские праздники 35-летнего таксиста из Новосибирска по имени Андрей нашли мертвым в Рубцовске, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на областное МВД.
АМИТЕЛ вчера в 20:01
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым
Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН 30 мая в 20:21
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Политика
Госдуму попросили отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа
Открытое письмо в поддержку законопроекта об отмене осуждения пакта Молотова-Риббентропа направили в Государственную думу ученые, общественные деятели и офицеры России.
Ридус вчера в 21:04
Политика
Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома
Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
Lenta.ru вчера в 22:23
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Здоровье
Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка
Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро вчера в 11:28
Экономика
С 14 мая в России отменят комиссию за межрегиональные переводы внутри банка
В России с 14 июня текущего года будет отменен так называемый «банковский роуминг» - комиссии за переводы в пределах одного и того же банка, но в разных регионах страны.
Комсомольская правда вчера в 19:18
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Космос
Спутник «Экспресс-АМ6» частично перестал работать
Ранее оператор спутника - предприятие "Космическая связь" сообщило, что с 25 марта из-за аномальной работы системы охлаждения на "Экспрессе-АМ6" пришлось выключить транспондеры (приёмопередатчики) Ка-диапазона.
РИА Новости вчера в 20:24
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
МОЁ! Оnline Воронеж 29 мая в 13:45
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости вчера в 07:09
Общество
Уже на следующей неделе Россию ждут длинные выходные
Кстати, еще один выходной, тоже в июне, но уже среди недели ждет нас 24 числа.
ТюменьPRO вчера в 23:18
Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com 30 мая в 01:56
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 30 мая в 13:30
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала фото сразу после родов
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская поделилась со своими подписчиками фотографией, сделанной сразу после родов.
ФАН вчера в 20:40
Игры
На презентации PlayStation 5 могут показать Horizon Zero Dawn 2
После официального анонса Sony о презентации PlayStation 5 в Сети начало появляться ещё больше спекуляций о консоли нового поколения и «стартовом» списке игр.
VistaNews 30 мая в 09:17
Наука
В Арктике обнаружены шарики из мха, которыми движет загадочная сила
Южный Федеральный вчера в 22:19
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода
Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ 30 мая в 17:37
Футбол
В Россию возвращается живой футбол
Еще один признак коронавирусной оттепели — в Россию возвращается живой футбол.
Вести.Ru вчера в 15:13
Единоборства
Джон Джонс отказался от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе
Газета.Ru вчера в 18:41
Здоровье
COVID-19 подтвердился ещё у 29 жителей Забайкалья
За сутки заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 29 жителей Забайкальского края. Общее число больных достигло 1165 человек.
Zabnews.ru вчера в 21:22
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru вчера в 10:20
Происшествия
Дочь мэра Нью-Йорка арестована за участие в акции протеста
Взгляд.ру вчера в 23:10
Политика
Профессор Лабин заявил о специфичности процесса по делу MH17
Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей политолог Армен Гаспарян высказал мнение, что расследование дела сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 напоминает судебный процесс в Швейцарии по убийству советского дипломата Вацлава Воровского бывшими офицерами белой армии Морисом Конради и Аркадием Полуниным, когда убийц оправдали.
ФАН вчера в 15:45
Общество
Носителями коронавируса стали еще 210 жителей Иркутской области
По сообщению оперативного штаба, на 1 июня 2020 года число зараженных коронавирусом в Иркутской области увеличилось на 210 человек.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:36
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 30 мая в 00:25