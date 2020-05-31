Энергетика
Вести.RuАзербайджан опередил Россию по поставкам газа в Турецкую Республику
Азербайджан опередил Российскую Федерацию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года. Такая информация появилась в отчете энергетического регулятора Турции EPDK. В документе сравниваются объемы поставок газа в Турцию из разных стран в марте 2019 года и в марте этого года.
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Наставник киевского «Динамо» назвал Марлоса и Мораеса украинцами
Рулевой киевлян уточнил, что Марлос и Мораес являются украинцами.
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Компания Toyota поделилась характеристиками коммерческого электрокара ProAce Electric и объявила о рекордной гарантии на батарею — 15 лет или один миллион километров пробега при условии обслуживания у официальных дилеров.
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У «Соника в кино» появится сиквел
Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
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Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.
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Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
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Названы самые надежные 5-летние кроссоверы в РФ
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Трамп призвал губернаторов и мэров задействовать нацгвардию
Президент США Дональд Трамп призвал другие города и штаты, губернаторы и мэры которых принадлежат к Демократической партии, задействовать Национальную гвардию, пока не стало "слишком поздно".
РИА Новости 13:14
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В России может закрыться до 30% салонов связи
Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
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Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
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«Островок» начал работу в Южно-Сахалинске
В распорядок лагерной смены включена работа объединений дополнительного образования по программам "Ходит песенка по кругу", "Чудеса из бумаги", "Островок", "Создание подарков-сувениров".
Сахалин.Инфо 19:13
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Кедми назвал абсолютные мишени для уничтожения, выбранные Россией на территории НАТО
Военно-политический эксперт Яков Кедми рассказал, какие страны НАТО являются "абсолютными мишенями для уничтожения" Россией в случае войны.
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В пике в Escape from Tarkov играли 200 тысяч человек — это новый рекорд для шутера
Пиковый онлайн Escape from Tarkov достиг 200 тыс. человек.
CyberSport.ru 11:50
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«Билайн» продает компактный смартфон с NFC по беспрецедентно низкой цене – за 7 тысяч рублей
В онлайн-магазине оператора «Билайн» зафиксировано любопытное предложение, касающееся смартфона Nokia 4.2 – компактной и при этом вполне сбалансированной в плане характеристик модели.
Dgl.ru 18:28
Игры
RPG во вселенной «Гарри Поттера» может выйти в 2021 году
Interactive Entertainment начал переговоры о разработке RPG во вселенной «Гарри Поттера». Об этом рассказал инсайдер на reddit.
CyberSport.ru 12:21
Гаджеты
Смартфон Honor Play 4 показали на рендерах
Megaobzor.com 06:37
Игры
Дата выхода Factorio 1.0 изменилась из-за Cyberpunk 2077
Разработчики не скрывают – они идут на такой шаг в связи с релизом Cyberpunk 2077, запланированным на 17 сентября.
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По секрету всему свету: 38 игр, которые выйдут на PlayStation 5
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Варианты ранних разработать опубликованы на официальном twitter-аккаунте Discussing Film.
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Внезапные сбои в работе операционной системы Windows способны испортить настроение и изрядно потрепать нервы кому угодно.
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На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
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Толпа сирийцев остановила военный патруль России и попросила помощь
Как сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники, жители сирийского населенного пункта Телль-Таувилля остановили российский военный патруль.
Военное дело 03:35
Общество
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
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Компания Blumhouse снимет продолжение боевика «Апгрейд»
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Инсайдеры: Xbox Series X в Японии будет называться SEGA Series X
Ранее портал Gematsu сообщил, что SEGA анонсирует «нечто крупное» в июньском номере журнала Famitsu.
CyberSport.ru 15:55
Гаджеты
В сети анонсировали цены на новые процессоры AMD серии Ryzen 3000XT
Стоимость новых процессоров компании AMD серии Ryzen 3000XT появилась на сайте французского интернет-магазина, сообщается 31 мая на сайте Materiel.net.
ИА Красная Весна 16:09
Здоровье
Почти 2 тыс. человек болеют коронавирусом в Хабаровском крае
За время эпидемии в Хабаровском крае от коронавируса вылечились 925 человек, 82 выписали накануне. В регионе умерли 11 пациентов с COVID-19.
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