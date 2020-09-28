В Министерстве обороны Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что в Нагорном Карабахе был сбит азербайджанский военный самолёт. Министерство обороны Азербайджана опровергло эти сообщения, передаёт РИА Новости.