Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолёте
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В Министерстве обороны Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что в Нагорном Карабахе был сбит азербайджанский военный самолёт. Министерство обороны Азербайджана опровергло эти сообщения, передаёт РИА Новости.В источнике
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