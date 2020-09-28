Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолёте

В Министерстве обороны Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что в Нагорном Карабахе был сбит азербайджанский военный самолёт. Министерство обороны Азербайджана опровергло эти сообщения, передаёт РИА Новости.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолёте

RT на русскомвчера в 16:49
РИА Новости

Азербайджан опроверг сообщение Армении о сбитом самолете

РИА Новостивчера в 16:40
Известия

Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолете

Известиявчера в 15:55
Lenta.ru

Азербайджан опроверг информацию о сбитом в Карабахе самолете

Lenta.ruвчера в 16:33
РБК

Власти Карабаха заявили о подбитом самолете Азербайджана

РБКвчера в 15:11
Газета.Ru

Азербайджан опровергает данные о сбитом Арменией самолете

Газета.Ruвчера в 16:01
Комсомольская правда

Азербайджан опроверг сообщения о сбитом самолете в Карабахе

Комсомольская правдавчера в 16:35

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального
РИА Новостивчера в 15:39
629

Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газетавчера в 12:12
5

Даниэль Вавра всё же сыграл в ремейк Mafia — что-то ему даже понравилось

После анонса и показа ремейка Mafia автор оригинала Даниэль Вавра публично раскритиковал некоторые аспекты обновлённой версии игры, однако пройти мимо релиза новинки он всё же не смог.
Игромания.рувчера в 12:09

«Роснефть» обвинила BP и Shell в создании кризиса на рынке нефти

Первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро обвинил нефтяные компании BP и Royal Dutch Shell в создании кризиса на рынке нефти тем, что фокусируются на возобновляемых источниках энергии, сообщает The Financial Times.
Дождьвчера в 16:19

Минобороны: боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе и Алеппо

Дамаск, 28 сентября 2020, 22:26 — REGNUM Боевики террористических группировок планируют осуществить провокации с применением отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил 28 сентября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
REGNUMвчера в 15:26

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новостивчера в 05:09
58