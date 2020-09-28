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RT на русском
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Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолёте

В Министерстве обороны Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что в Нагорном Карабахе был сбит азербайджанский военный самолёт. Министерство обороны Азербайджана опровергло эти сообщения, передаёт РИА Новости.В источнике
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РБК

ВС Азербайджана опровергли сообщения о потере своего самолета в Карабахе

РБК18:35
Комсомольская правда

Азербайджан опроверг сообщения о сбитом самолете в Карабахе

Комсомольская правда18:01
РИА Новости

Азербайджан опроверг сообщение Армении о сбитом самолете

РИА Новостивчера в 16:40
RT на русском

Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолёте

RT на русскомвчера в 16:49
Lenta.ru

Азербайджан опроверг информацию о сбитом в Карабахе самолете

Lenta.ruвчера в 16:33
Газета.Ru

Азербайджан опровергает данные о сбитом Арменией самолете

Газета.Ruвчера в 16:01
Известия

Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолете

Известиявчера в 15:55

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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Афганистан поддержал Азербайджан в связи с конфликтом в Карабахе

«Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия народа и правительства Азербайджана и других стран мира в этом отношении», — отметили в МИД Афганистана.
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Режиссер комедии о поколении 30-летних:«Мы честно говорим, что не самые успешные, но хотим добра»

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