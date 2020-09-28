Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолёте
Смотрите также
В Приамурье двоих мужчин подозревают в убийстве тигра
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
На Сахалине в школе разразился скандал из-за учительницы с топором
В Петербурге задержан депутат по подозрению в убийстве жены
Эколог назвал оптимальную температуру для дома
В Барнауле задержали водителя машины, в которой разбился хоккеист
Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года
Назван состав сборной России на матчи с Турцией и Венгрией
В Армении введена всеобщая мобилизация, объявлено военное положение
В Нагорном Карабахе убиты больше 550 армянских военных
В Карабахе Армения сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана
Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе
Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР
На Сахалине в школе разразился скандал из-за учительницы с топором
Курс евро на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с января 2016 года
Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом
Назван состав сборной России на матчи с Турцией и Венгрией
В Министерстве обороны Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что в Нагорном Карабахе был сбит азербайджанский военный самолёт. Министерство обороны Азербайджана опровергло эти сообщения, передаёт РИА Новости.В источнике
Подробнее о событии