Футбол
ProstoProSportСборная Хорватии не смогла обыграть команду Азербайджана
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Баксель Арена»
|11′
Лука Модрич
|21′
Марцело Брозович
Павел Пашаев
Тамкин Халилзаде
|46′
Джавид Гусейнов
Эмин Махмудов
|60′
Антон Кривоцюк
|62′
Дмитрий Назаров
|67′
Тамкин Халилзаде
|69′
|70′
Борна Баришич
Тамкин Халилзаде
|72′
|76′
Карло Бартолец
Йосип Брекало
|86′
Анте Ребич
Мислав Оршич
Дмитрий Назаров
Рашад Эюбов
|90′
Максим Медведев
|90′+3′
Азербайджан
Расстановка 4‑5‑1
12
Балаев
19
Халилзаде
5
Медведев
6
Мустафазаде
18
Кривоцюк
10
Мадатов
2
Гараев
14
Эюбов
8
Махмудов
3
Рахимов
11
Шейдаев
1
Ливакович
7
Брекало
6
Ловрен
21
Вида
3
Баришич
9
Оршич
10
Модрич
13
Влашич
11
Брозович
4
Перишич
20
Петкович
Хорватия
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты сборной Азербайджана в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с командой Хорватии. Встреча, прошедшая в понедельник в Баку, завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Лука Модрич, а у хозяев – Тамкин Хализаде.
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