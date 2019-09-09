В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Е сборные Азербайджана и Хорватии сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Баку на стадионе «Баксель Арена». Обслуживал матч швейцарский арбитр Сандро Шерер. Счёт был открыт на 11-й минуте.

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Азербайджан отобрал очки у Хорватии в матче отбора Евро-2020

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