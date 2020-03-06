Энергетика
ИзвестияАзербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию
«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. т», — сказал Ахмедов. Ожидается, что вторая поставка придет в 20-х числах марта. О планах поставки танкера с нефтью государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR заявила 2 марта.
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 04:40, Ашберн
Комментарии
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Размещение Федеральным бюро расследований США фотографии советского поэта, актера и певца Владимира Высоцкого на собственной рекламе в социальной сети Facebook с призывом к сотрудничеству является глупым и бестактным поступком, считает актер театра и кино, сын артиста Никита Высоцкий.
Политика
Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Футбол
Семак назвал слова Федуна «элементарной человечной ошибкой»
По словам специалиста, Федун допустил «элементарную человечную ошибку», поскольку заранее известно, где будет проходить игра.
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Кино
«Шерлок в России» выйдет на экраны осенью
Стало известно, когда состоится премьера сериала "Шерлок в России". Картина появится на платформе START осенью 2020 года.
Общество
В США обвинили топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях
Одного из менеджеров известной российской компании Group-IB в США обвинили в причастности к киберпреступлениям, в частности взломе соцсети Formspring.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» продолжит пуски гиперзвуковых «Цирконов»
В этом году продолжатся пуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата Северного флота России «Адмирал Горшков» проекта 22 350, сообщают сегодня, 6 марта, источники в оборонно-промышленном комплексе.
Экономика
«Балтика» продала пивоваренный завод в Челябинске
Политика
Украина пообещала поставлять воду в Крым канистрами
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль снова пообещал возобновить подачу воды в Крым, сообщает «Украинская правда».
Общество
Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию
В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Экономика
Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Политика
МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Общество
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Киберспорт
Valve наймет новых дизайнеров для проекта, связанного с Dota 2
По словам Стивенса, Valve срочно потребовались дизайнеры для проекта, связанного с Dota 2. Он также отметил, что соискатели должны проживать рядом с Сиэтлом.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Биатлон
Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова
Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Футбол
Дзюба работает в общей группе на открытой тренировке
Экономика
Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии
Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым
Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым Лиза Галкина пишет письма домовому.
Общество
Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина
Работодатели оплачивают больничный из-за карантина так же, как и по болезни, рассказали в пресс-службе Минтруда.
Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Баскетбол
Леброн отреагировал на возвращение Карри после травмы
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал возвращение на паркет Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), который провёл матч впервые за несколько месяцев, восстановившись после перелома руки, полученного в начале сезона.
Финансы
Биржевой курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года
Биржевой курс евро в ходе торгов 6 марта поднялся выше 76 рублей, следует из данных Мосбиржи.
Общество
В Екатеринбурге прогремел салют в честь годовщины смерти Сталина
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Здоровье