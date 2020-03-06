Энергетика

ИзвестияИзвестияАзербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию

«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. т», — сказал Ахмедов. Ожидается, что вторая поставка придет в 20-х числах марта. О планах поставки танкера с нефтью государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR заявила 2 марта.
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Sputnik Азербайджан02:54

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Взгляд.ру01:45
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За март из Азербайджана в Беларусь поставят 250 тонн нефти

КП - Беларусь03:30
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