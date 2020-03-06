Энергетика
ИзвестияАзербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию
«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. т», — сказал Ахмедов. Ожидается, что вторая поставка придет в 20-х числах марта. О планах поставки танкера с нефтью государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR заявила 2 марта.
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 04:47, Ашберн
Комментарии
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Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
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На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
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Девочки должны учиться не в общеобразовательных школах, а получать навыки материнства и помогать своим родителям дома, заявил протоиерей Димитрий Смирнов.
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На конференции по Катыни в Варшаве требуют назвать всех виновных
По мнению Глиньского, российские власти пытаются скрыть имена преступников: Законный и, к сожалению, все более и более идеологический преемник тоталитарного государства, Российская Федерация, не назвала имен и не прибегла даже к символическому наказанию виновных в катынском преступлении.
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К группе риска отнесли 38 российских банков
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Ранее газета "Ведомости" сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Экономика
Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
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В сети опубликовали новое видео со съемок сериала «Сваты»
В сети появилось новое видео с площадки седьмого сезона популярного комедийного сериала «Сваты».
Кино
Юэн Макгрегор «сыграл» в четвертом эпизоде «Звездных войн»
Автор YouTube-канала Shamook выпустил видеоролик, где с помощью технологии DeepFake заменил актера Алека Гиннеса, исполнившего роль джедая в четвертом эпизоде «Звездных войн», на Юэна Макгрегора.
Общество
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Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.
Общество
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Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
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Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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Посольство объяснило увеличение отказов россиянам во въезде в Израиль
Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль, поскольку некоторые из них начали использовать безвизовый режим, чтобы остаться нелегально работать в стране.
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