Общество
ГородовойАзербайджан отправил в Белоруссию 90 тыс. тонн нефти
«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тысяч тонн», — заявил представитель SOCAR. Ахмедов добавил, что отправка второй партии нефти объемом 85 тысяч тонн ожидается приблизительно 20 марта. Черное золото отправят из порта Супса в Грузии.
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Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
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Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Общество
Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов
Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
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Иван Телегин познакомил новую возлюбленную со своей мамой
Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин, который из-за травмы не может помочь своей команде в плей-офф, познакомил свою новую возлюбленную Марию Гончар с мамой.
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Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе
У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
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Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Общество
Путин назвал воспитание ребенка высшим счастьем для человека
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Иваново заявил, что высшим счастьем для человека является воспитание ребенка.
Кино
Появились первые кадры со съёмок сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном
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Общество
В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Эрдоган назвал сроки введения в эксплуатацию комплексов С-400 в Турции
Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле.
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Медицинское обслуживание пензенцев планируют кардинально улучшить
Как доложил министр здравоохранения региона Александр Никишин, в плане - глобальное улучшение состояния здравоохранения в сельской местности и городах, где проживает менее 50 тысяч человек.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Армия и оружие
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
Авто
Оцифровкой УАЗа займутся студенты
Исполняющий обязанности ректора Ульяновского государственного технического университета Надежда Ярушкина рассказала о том, что вуз планирует заняться оцифровкой технологических процессов и изделий на УАЗе.
Футбол
Месси признан лучшим игроком Ла Лиги в феврале
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Брат игрока «Ливерпуля» и еще восемь футболистов погибли в ДТП
Отмечается, что среди погибших оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.
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В СК заявили о похищении ранее пропавшей в Костромской области девочки
Следователи сообщили, что найденная восьмилетняя девочка в городе Нея Костромской области, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена.
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Разработчики Mortal Kombat 11 показали тизер Спауна
Генеральный директор NetherRealm Эд Бун опубликовал небольшой тизер Спауна в Mortal Kombat 11 в твиттере.
Происшествия
Арестованы 10 участников банды полицейских-взяточников на Кубани
В Краснодарском крае в ходе расследования уголовного дела о преступном сообществе, в которое входили полицейские, задержаны и арестованы еще трое сотрудников полиции.
Музыка
Little Big представит Россию на Евровидении
Группа Little Big поедет представлять Россию на музыкальном конкурсе Евровидение в 2020 году.
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Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Общество
В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Политика
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
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Путин разъяснил порядок выплат пособий на детей от трех до семи лет
Женщина, у которой двое и более детей в возрасте от трех до семи лет, будет иметь право на получение пособий на каждого ребенка, если ежемесячный доход семьи не превышает прожиточного минимума на человека.
Здоровье
Стало известно о состоянии госпитализированных с коронавирусом в Москве
Состояние одного из заразившихся коронавирусом, госпитализированных в Москве, оценивается как средней тяжести.
Общество
Сын Высоцкого опасается судиться с ФБР из-за рекламы с портретом отца
Актер Никита Высоцкий в беседе с РИА "Новости" ответил на вопрос о возможном суде с США за использование фотографии его отца - поэта и певца Владимира Высоцкого в рекламной кампании Федерального бюро расследований.
Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
Россия направила Италии протест в связи с обысками в отеле россиян на чемпионате мира по биатлону, который прошел в февраля в итальянском Антхольце.