Общество

ГородовойГородовойАзербайджан отправил в Белоруссию 90 тыс. тонн нефти

«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тысяч тонн», — заявил представитель SOCAR. Ахмедов добавил, что отправка второй партии нефти объемом 85 тысяч тонн ожидается приблизительно 20 марта. Черное золото отправят из порта Супса в Грузии.
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Сибирские аграрии планируют отправить пробные партии пшеницы в Индонезию и на Филиппины

ТАСС03:16

Белоруссия договорилась с Азербайджаном о поставке нефти в марте

РИА Новости02:26

Азербайджан отправил в Белоруссию 90 тысяч тонн нефти Azeri Light

RT на русском01:43

Азербайджан отправил в Белоруссию первую партию нефти

Коммерсантъ01:52

Азербайджан отправил в Белоруссию первую партию нефти

РБК06:17

Беларусь договорилась с SOCAR о третьей поставке нефти в марте

Вестник Кавказа03:19

Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию

Известия01:44
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Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 09:16, Ашберн

За март из Азербайджана в Беларусь поставят 250 тонн нефти

КП - Беларусь03:30
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Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Общество

Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов

Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
REGNUM вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Иван Телегин познакомил новую возлюбленную со своей мамой

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин, который из-за травмы не может помочь своей команде в плей-офф, познакомил свою новую возлюбленную Марию Гончар с мамой.
Телепрограмма вчера в 21:42
Происшествия

Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

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Российская газета 07:27
Общество

Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
RT на русском вчера в 13:07
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
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Общество

Путин назвал воспитание ребенка высшим счастьем для человека

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Иваново заявил, что высшим счастьем для человека является воспитание ребенка.
РИА Новости 08:56
Кино

Появились первые кадры со съёмок сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном

Пользователи Сети опубликовали первые кадры со съёмок мини-сериала «Локи» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 05:31
Общество

В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Ведомости 08:34
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:20
Политика

Эрдоган назвал сроки введения в эксплуатацию комплексов С-400 в Турции

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле.
РБК 08:24
Здоровье

Медицинское обслуживание пензенцев планируют кардинально улучшить

Как доложил министр здравоохранения региона Александр Никишин, в плане - глобальное улучшение состояния здравоохранения в сельской местности и городах, где проживает менее 50 тысяч человек.
ПензаИнформ 01:31
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
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Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
РИА Новости 07:00
Авто

Оцифровкой УАЗа займутся студенты

Исполняющий обязанности ректора Ульяновского государственного технического университета Надежда Ярушкина рассказала о том, что вуз планирует заняться оцифровкой технологических процессов и изделий на УАЗе.
Российская газета 07:00
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Месси признан лучшим игроком Ла Лиги в феврале

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Брат игрока «Ливерпуля» и еще восемь футболистов погибли в ДТП

Отмечается, что среди погибших оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.
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В СК заявили о похищении ранее пропавшей в Костромской области девочки

Следователи сообщили, что найденная восьмилетняя девочка в городе Нея Костромской области, которая ранее пропала по дороге домой, была похищена.
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Разработчики Mortal Kombat 11 показали тизер Спауна

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Арестованы 10 участников банды полицейских-взяточников на Кубани

В Краснодарском крае в ходе расследования уголовного дела о преступном сообществе, в которое входили полицейские, задержаны и арестованы еще трое сотрудников полиции.
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В курсе.ру 03 марта в 10:31
Происшествия

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
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Общество

В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет

Российская газета 08:35
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
РИА Новости вчера в 11:46
Политика

Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
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Происшествия

На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

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Путин разъяснил порядок выплат пособий на детей от трех до семи лет

Женщина, у которой двое и более детей в возрасте от трех до семи лет, будет иметь право на получение пособий на каждого ребенка, если ежемесячный доход семьи не превышает прожиточного минимума на человека.
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Стало известно о состоянии госпитализированных с коронавирусом в Москве

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Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

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РИА Новости 00:49
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии протест в связи с обысками в отеле россиян на чемпионате мира по биатлону, который прошел в февраля в итальянском Антхольце.
Vprognoze.ru 05:04
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