«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. т», — сказал Ахмедов. Ожидается, что вторая поставка придет в 20-х числах марта. О планах поставки танкера с нефтью государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR заявила 2 марта.

Здоровье В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

Политика В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Политика МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона.

Общество В Ватикане обнаружен первый случай заражения коронавирусом В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом, передают СМИ Италии со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Политика Путин и Эрдоган договорились по Идлибу Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.

Происшествия Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".

Футбол Семак рассказал о состоянии Дзюбы, Азмуна и Дриусси Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с «Уфой» в 21-м туре Тинькофф премьер-лиги рассказал о состоянии Артема Дзюбы и других травмированных.

Политика ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента "Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.

Здоровье В Краматорске у украинки подозревают коронавирус Жительницу украинского Краматорска госпитализировали и проверяют на коронавирус после ее возвращения из Таиланда, сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Общество Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.

Энергетика ОПЕК предварительно согласовала дополнительное сокращение добычи нефти Страны ОПЕК согласовали сокращение добычи нефти организацией и не входящими в картель государствами (ОПЕК+) во втором квартале 2020 года ещё на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в ОПЕК.