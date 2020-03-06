Энергетика

ИзвестияИзвестияАзербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию

«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. т», — сказал Ахмедов. Ожидается, что вторая поставка придет в 20-х числах марта. О планах поставки танкера с нефтью государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR заявила 2 марта.
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Сибирские аграрии планируют отправить пробные партии пшеницы в Индонезию и на Филиппины

ТАСС03:16

Белоруссия договорилась с Азербайджаном о поставке нефти в марте

РИА Новости02:26

Азербайджан отправил в Белоруссию первую партию нефти

Коммерсантъ01:52

Азербайджан отправил в Белоруссию 90 тысяч тонн нефти Azeri Light

RT на русском01:43

Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию

Известия01:44

Первая партия азербайджанской нефти отправлена в Беларусь

Sputnik Азербайджан02:54

Азербайджан отгрузил первую партию нефти для Белоруссии

Взгляд.ру01:45
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За март из Азербайджана в Беларусь поставят 250 тонн нефти

КП - Беларусь03:30
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Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
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В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Газета.Ru вчера в 03:26
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В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
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МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США

Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона.
РБК 05:57
Общество

В Ватикане обнаружен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом, передают СМИ Италии со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Mockva.ru 04:30
Космос

Ученые NASA нашли свидетельство древней жизни на Марсе

Немецкие астробиологи из Берлинского технического университета уверены: тиофены – признак того, что когда-то давно на Марсе была жизнь.
ToDay News Ufa вчера в 13:19
Футбол

Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку

Известия 04 марта в 17:38
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.
Замана вчера в 16:09
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Футбол

Семак рассказал о состоянии Дзюбы, Азмуна и Дриусси

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с «Уфой» в 21-м туре Тинькофф премьер-лиги рассказал о состоянии Артема Дзюбы и других травмированных.
Спорт-Экспресс 03:42
Хоккей

Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском вчера в 23:48
Политика

ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента

"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
ТАСС вчера в 16:11
Наука

Попугаи понимают основы теории вероятностей

News.ru 03 марта в 12:25
Футбол

Еськов и Васильев отстранены от судейства в РПЛ на два тура

Арбитры Алексей Еськов и Станислав Васильев были наказаны за допущенные ошибки в матчах 20-го тура Тинькофф РПЛ.
Sports.ru 05:34
Здоровье

В Краматорске у украинки подозревают коронавирус

Жительницу украинского Краматорска госпитализировали и проверяют на коронавирус после ее возвращения из Таиланда, сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.
РИА Новости вчера в 14:35
Общество

Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль

Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
РИА Новости 04:54
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Общество

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Российская газета 05:54
Происшествия

При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек

В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Известия 05:21
Происшествия

Родственника Шакро Молодого обвинили в стрельбе на автомойке в Москве

РБК сообщает, что Куся является родственником Захария Калашова (Шакро Молодого). В 2018 году тот получил почти 10 лет колонии.
Московский Комсомолец 04:38
Энергетика

ОПЕК предварительно согласовала дополнительное сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК согласовали сокращение добычи нефти организацией и не входящими в картель государствами (ОПЕК+) во втором квартале 2020 года ещё на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в ОПЕК.
Rambler News Service вчера в 07:07
Гаджеты

Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2

Rusargument вчера в 03:54
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Здоровье

В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса

В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
Московский Комсомолец 04 марта в 09:59
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

RT на русском 02:50
Финансы

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК 05:02
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ

RT на русском вчера в 11:42
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года

Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 5,5% - до $47,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:39 мск.
ТАСС 06:09
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