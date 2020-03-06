Энергетика
ИзвестияАзербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию
«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. т», — сказал Ахмедов. Ожидается, что вторая поставка придет в 20-х числах марта. О планах поставки танкера с нефтью государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR заявила 2 марта.
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Комментарии
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"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования.
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Попугаи понимают основы теории вероятностей
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Еськов и Васильев отстранены от судейства в РПЛ на два тура
Арбитры Алексей Еськов и Станислав Васильев были наказаны за допущенные ошибки в матчах 20-го тура Тинькофф РПЛ.
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В Краматорске у украинки подозревают коронавирус
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Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
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При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек
В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
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Родственника Шакро Молодого обвинили в стрельбе на автомойке в Москве
РБК сообщает, что Куся является родственником Захария Калашова (Шакро Молодого). В 2018 году тот получил почти 10 лет колонии.
Энергетика
ОПЕК предварительно согласовала дополнительное сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК согласовали сокращение добычи нефти организацией и не входящими в картель государствами (ОПЕК+) во втором квартале 2020 года ещё на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в ОПЕК.
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В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса
В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
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Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года
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«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ
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Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года
Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 5,5% - до $47,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:39 мск.