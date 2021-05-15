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Азербайджан получил право экспортировать продукцию «Роснефти» на Украину

В начале мая коммерческий директор госкомпании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко заявил, что Украина может столкнуться с дефицитом дизельного топлива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ и остановкой поставок с заводов "Роснефти".В источнике
РИА Новости
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Азербайджан получил право экспортировать продукцию «Роснефти» на Украину

Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR подписала с "Роснефтью" соглашение о праве экспорта нефтепродуктов на Украину, в Польшу, Прибалтику и другие страны Восточной Европы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.
РИА Новости03:57

Подробнее о событии

Азербайджан будет экспортировать российские нефтепродукты на Украину

Ruposters.ru06:06

Азербайджан будет экспортировать продукцию «Роснефти» в Восточную Европу

Вестник Кавказа05:46

Азербайджан сможет поставлять продукцию «Роснефти» на Украину

Радио Sputnik03:31

SOCAR будет экспортировать российские нефтепродукты в Восточную Европу

Sputnik Азербайджан04:16

Азербайджан получил право экспортировать продукцию «Роснефти» на Украину

РИА Новости03:57

Азербайджан может начать поставки продукции «Роснефти» на Украину уже в мае

ФАН05:06

SOCAR будет поставлять нефтепродукты «Роснефти» в Европу

News.ruвчера в 10:45
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Вице-президент JetBrains — о том, можно ли стать программистом на курсах

Старший вице-президент по инвестициям, исследованиям и образовательным проектам международной IT компании JetBrains Андрей Иванов считает, что едва ли замена университетов на альтернативные способы получения профессии произойдет в ближайшие годы.
РБК Санкт-Петербург12 мая в 08:00

Азербайджан отказался отводить свои войска от военных баз ВС РФ в Армении

Главой Азербайджана Ильхамом Алиевым никак не были прокомментированы данные маневры своих военных сил, однако, ранее Армения выступила с обращением за помощью к ОДКБ, так как такое открытое вторжение ВС Азербайджана может служить поводом для коллективного применения силы.
SM Newsвчера в 12:44

Брат Хабиба вмешался в конфликт с Хамзатом Чимаевым

Неожиданный конфликт Хамзата Чимаева с семейством Нурмагомедовых стал стремительно набирать обороты после того, как чеченский боец лично подтвердил, что его фраза «мы и его порвем, если он захочет», была адресована экс-чемпиону UFC в легком весе.
FightTime.ruвчера в 14:41