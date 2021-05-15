Азербайджан получил право экспортировать продукцию «Роснефти» на Украину
В начале мая коммерческий директор госкомпании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко заявил, что Украина может столкнуться с дефицитом дизельного топлива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ и остановкой поставок с заводов "Роснефти".В источнике
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Азербайджан получил право экспортировать продукцию «Роснефти» на Украину
Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR подписала с "Роснефтью" соглашение о праве экспорта нефтепродуктов на Украину, в Польшу, Прибалтику и другие страны Восточной Европы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.
РИА Новости03:57