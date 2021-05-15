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Азербайджан получил право торговать российской нефтью в Прибалтике и на Украине

Экспортное право на реализацию нефтепродуктов российского производства на территории Украины, Польши и Прибалтики получили в Азербайджане. Азербайджан отныне сможет заниматься реализацией нефтепродуктов, произведенных в России, и поставлять их на Украину, в Польшу, а также Эстонию, Латвию и Литву.В источнике
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С чего всё началось

Украинское издание Enkorr, в свою очередь, уточняет
, что курировать продажи и общение с контрагентами на Украине будет швейцарский офис Socar Trading.

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